De Otilia Cristea,

„Nu discutăm dacă postarea are caracter rasist sau nu. Am fi tâmpiți dacă am face-o, e evident”, spune realizatorul TV, care atrage atenția că mai grav este CINE a făcut-o – un profesor universitar, politicolog, care ulterior se scuză că nu știe să traducă rasismul din română în engleză.

Dragoș Pătraru îi critică și pe prietenii lui Tismăneanu care i-au luat apărearea și pe care profesorul i-a lăsat în ofsaid atunci când și-a cerut scuze și a spus că este incalificabil ce a făcut.

„Dar nu putem în continuare să ne prefacem că nu vedem acest absolut jenant conservatorism, la elita românească, mai cunoscută în epocă drept «intelectualii lui Băsescu».

Sunt cei care îi închinau imnuri lui Băsescu în timp ce acesta spunea despre o jurnalistă că e «țigancă împuțită». Fix aceiași băieți!”, spune jurnalistul.

Am văzut și acum, în acest scandal cu poza rasistă, atitudinea intelectualilor de dreapta din vremea lui Băsescu: noi, elita, noi merităm chestii, noi zicem lucruri interesante, noi facem istoria, voi doar o suportați Dragoș Pătraru:

