Îmbunătățiri pe ruta București-Constanța

Pe ruta București-Constanța, călătorii vor beneficia de timpi de parcurs reduși. De exemplu, trenul IR 1581 va face doar 2 ore și 16 minute, în comparație cu actualul IR 1583 care durează 2 ore și 29 de minute. Similar, noul IR 1583 va parcurge distanța în 2 ore și 18 minute, față de 2 ore și 27 de minute cât face actualul IR 1585.

Pe sensul de întoarcere, Constanța-București, se observă aceeași tendință de reducere a timpilor de călătorie. IR 1582 va avea o durată de 2 ore și 21 de minute, cu 9 minute mai puțin decât actualul IR 1580. IR 1584 va parcurge aceeași rută în 2 ore și 21 de minute, economisind 9 minute față de programul actual.

Modificări pe ruta București-Galați

Și pe relația București-Nord-Galați sunt promise îmbunătățiri, deși mai modeste. IR 1571 va reduce timpul de călătorie cu un minut, ajungând la 3 ore și 49 de minute. IR 1573 va avea o îmbunătățire mai semnificativă, reducând durata călătoriei de la 4 ore și 2 minute la 3 ore și 50 de minute.

La întoarcere, situația este mixtă. IR 1572 va avea o durată de călătorie cu un minut mai lungă decât în prezent, ajungând la 3 ore și 44 de minute. În schimb, IR 1574 va reduce timpul de parcurs de la 3 ore și 55 de minute la 3 ore și 42 de minute.

Introducerea trenurilor Alstom Coradia Stream

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea treptată a noilor trenuri Alstom Coradia Stream pe mai multe rute. Pe Magistrala 100, între București Nord și Craiova, vor fi introduse trei perechi de trenuri Alstom Coradia Stream ca Interregio. Programul acestora va fi următorul:

La dus:

IR 16011 București Nord 6.32 – Craiova 10.59 (4 ore și 27 de minute)

IR 16013 București Nord 7.59 – Craiova 11.50 (3 ore și 51 de minute)

IR 16015 București Nord 19.34 – Craiova 23.40 (4 ore și 6 minute)

La întors:

IR 16012 Craiova 3.16 – București Nord 7.14 (3 ore și 58 de minute)

IR 16014 Craiova 14.32 – București Nord 18.38 (4 ore și 6 minute)

IR 16016 Craiova 16.45 – București Nord 20.54 (4 ore și 9 minute)

Durata călătoriei rămâne considerabilă pe această distanță de 209 km, din cauza lucrărilor la infrastructură.

Alte rute cu trenuri Alstom Coradia Stream

O pereche de trenuri Alstom Coradia Stream va fi introdusă și pe ruta București Nord-Craiova-Târgu Jiu-Simeria-Deva:

IR 16025 București Nord 9.00 – Deva 18.45 (9 ore și 45 minute)

IR 16026 Deva 6.27 – București Nord 15.49 (9 ore și 22 de minute)

Pe relația București-Brașov-Arad-Timișoara va circula o altă pereche de rame electrice noi Alstom:

IR 16021 București Nord 11.20 – Timișoara Nord 23.33 (12 ore și 13 minute)

IR 16023 Timișoara Nord 9.09 – București Nord 21.17 (12 ore și 8 minute)

Ruta București-Craiova-Timișoara-Arad va beneficia, de asemenea, de o pereche de trenuri noi Alstom Coradia Stream:

IR 16091 București Nord 10.35 – Arad 23.20 (12 ore și 45 de minute)

IR 16092 Arad 4.31 – București Nord 17.11 (12 ore și 40 de minute)

Modificări ale timpilor de parcurs

Pe ruta București-Arad via Craiova-Simeria, durata călătoriei va scădea semnificativ la dus, datorită punerii în funcțiune a variantei noi de traseu care include tunelul Bata (Bătuța). Trenul IR 1821 București Nord-Arad va face pe drum 11 ore și 38 de minute, în loc de 12 ore și 40 de minute.

Pe relația București Nord-Cluj Napoca, via Brașov-Sighișoara, timpul de parcurs scade doar la întoarcere. Trenul IR 1734 Cluj Napoca-București Nord va ajunge la destinație în 10 ore și 10 minute, față de 10 ore și 20 de minute în prezent.

Pe ruta București-Satu Mare, durata călătoriei rămâne aproximativ aceeași. Trenul IR 1641 București Nord-Satu Mare va face pe drum 13 ore și 49 de minute, comparativ cu 13 ore și 32 de minute în prezent.

Schimbări în Moldova

În Moldova, majoritatea trenurilor de pe relația București Nord-Suceava vor fi transformate în Intercity. Singura pereche de trenuri care rămâne Interregio este cea cu destinația finală Vatra Dornei Băi:

IR 1659 București Nord-Vatra Dornei Băi: 9 ore și 10 minute

IR 1658 Vatra Dornei Băi-București Nord: 9 ore și 25 de minute

Pe relația București-Iași, durata călătoriei crește la dus și scade la întors:

IR 1667 București Nord-Iași: 6 ore și 40 de minute

IR 1668 Iași-București Nord: 6 ore și 33 de minute

Pe una dintre cele mai lungi rute din țară, Iași-Timișoara, modificările sunt minore:

IR 1763 Iași-Timișoara Nord: 17 ore și 33 de minute

IR 1833 Iași-Timișoara Nord: 16 ore și 52 de minute

IR 1765 Timișoara Nord-Iași: 16 ore și 57 de minute

IR 1831 Timișoara Nord-Iași: 16 ore și 10 minute

Trenuri Regio Expres

Pe Valea Prahovei, durata călătoriei rămâne relativ neschimbată:

RE 3003 București Nord-Brașov: 2 ore și 46 de minute

RE 3002 Brașov-București Nord: 2 ore și 47 de minute

Pe relația București-Pitești, unde au loc lucrări de reînnoire a căii ferate, durata călătoriei rămâne aproximativ aceeași:

RE 9201 București Nord-Pitești: 1 oră și 59 de minute

RE 9200 Pitești-București Nord: 1 oră și 58 de minute

O îmbunătățire se observă pe relația București-Buzău:

RE 5003 București Nord-Buzău: 1 oră și 55 de minute

RE 5002 Buzău-București Nord: 1 oră și 47 de minute

Pe ruta Sibiu-Craiova, durata călătoriei scade notabil doar la dus:

RE 2012 Sibiu-Craiova: 5 ore și 8 minute

RE 2016 Craiova-Sibiu: 5 ore și 17 minute

