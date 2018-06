Drumul Expres Craiova-Pitești, “anulat” de instanţă

Licitaţia pentru tronsonul 4 al Drumul Expres, Craiova-Piteşti, a fost anulată definitiv, anunţă Asociaţia ProInfrastructura. “Dacă la prima decizie a CNSC conducerea CNAIR și-ar fi recunoscut greșeala și ar fi relansat procedurile, astăzi noile licitații ar fi fost într-un stadiu avansat. Dar nu, drumarii au decis să meargă până în pânzele albe în justiție, amânând cu cel puțin 8 luni relansarea proiectului”, transmite Asociaţia ProInfrastructura.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins calea extraordinară de atac a CNAIR şi a confirmat practic decizia inițială a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din noiembrie 2017. “Urmează în cel mai scurt timp o decizie similară și pentru tronsonul 3 (31,75 km). Mai mult, așa cum am explicat pe 16.05.2018 și secțiunea 1 (17,7 km) va avea aceeași soartă! […] Am avertizat încă din 03.07.2017 că proiectul Craiova-Pitești este lansat în grabă, pe baza unui studiu de fezabilitate vechi, lacunar și cu o documentație de licitație de foarte slabă calitate. Deși am tras semnale de alarmă în repetate rânduri, decidenții din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ne-au ignorat, mascându-și incompetența și fuga de răspundere în spatele acțiunilor fără sorți de izbândă din instanță”, susţin reprezentanţii asociaţiei.

Pe unde trece drumul expres

Proiectarea și execuția Drumului Expres Craiova – Pitești a fost scoasă la licitație în vara lui 2017. Şoseaua a fost “spartă” în patru tronsoane, toate cu același criteriu de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț“ iar banii ar fi trebuit să vină de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Tronsonul 1 are 17 kilometri și 700 de metri şi traversează teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești. Cel de-al doilea tronson are două loturi şi pleacă de la limita cu judeţul Dolj şi tranversează teritoriile administrative ale localităților Balș, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina și Valea Mare până în municipiul Slatina.

Tronsonul 3 ar trebui să traverseze teritoriile localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași, Tătulești și Colonești iar tronsonul 4 ar trebui să ajungă pe la intersecția cu autostrada A1 București – Pitești prin localitățile Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Sușeni și Oarja.