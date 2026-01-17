Valoarea totală a investiției crește cu aproape 20 de milioane de lei

Informația privind actualizarea valorii investiției privind drumul județean care asigură legătura între Săcele (zona Brădet) din județul Brașov și comuna Valea Doftanei din județul Prahova, a fost publicată de Compania Națională de Investiții (CNI) pe platforma electronică de achiziții publice, potrivit publicației Bună Ziua Brașov. Conform noilor date, valoarea totală a investiției crește de la 313.287.901 lei, fără TVA, la 333.124.701 lei, fără TVA.

Proiectul vizează transformarea DJ102I într-o rută modernă, care să servească drept alternativă la DN1 pe Valea Prahovei. Traseul traversează Munții Baiului prin Pasul Predeluș, atingând o altitudine de 1.285 de metri, și are o lungime totală de 25,63 km. Acesta este împărțit în două tronsoane: 13,2 km pe teritoriul județului Prahova (de la km 37+620 la km 50+820,38) și 12,436 km pe teritoriul județului Brașov (de la km 50+820,38 la km 63+256,08). 

Lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 102I sunt realizate de compania SC Construcții Erbașu SA, în calitate de antreprenor general.

Drumul construit în munți ca alternativă la DN1

Proiectul este derulat de CNI în parteneriat cu Consiliile Județene Brașov și Prahova.

Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a drumului județean Valea Doftanei – Brădet, cu o lungime totală de 25,6 kilometri, a fost semnat la 1 martie 2023.

Timp de aproape doi ani s-au desfășurat activitățile de proiectare, iar ulterior, consiliile județene din Prahova și Brașov au predat amplasamentul constructorului în 2025.

După finalizarea lucrărilor, drumul DJ 102I va dispune de o infrastructură rutieră complet modernizată, devenind o alternativă viabilă la drumul național DN 1, care traversează Valea Prahovei.

Traseul modernizat va avea o platformă rutieră cu o lățime de 8 metri, va include două benzi de circulație, acostamente, rigole, poduri și podețe noi, accese modernizate către drumurile laterale, precum și spații de parcare amenajate.

