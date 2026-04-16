Proprietarul hotelului, grupul Jumeirah, a anunțat marți că lucrările vor fi realizate etapizat sub coordonarea arhitectului de interior Tristan Auer, din Paris. Cu toate acestea, un angajat a confirmat că hotelul va fi complet închis în această perioadă, iar oaspeții cu rezervări vor primi alternative de cazare în alte unități din apropiere. „Perioada exactă de închidere ar putea suferi modificări”, a precizat acesta.

Decizia vine într-un context dificil pentru turismul din regiune, afectat de tensiunile dintre SUA, Israel și Iran, care au dus la perturbări ale zborurilor și la scăderea cererii din partea vizitatorilor. Deși renovarea era „așteptată de mult timp”, conform angajatului, aceasta nu are legătură cu avariile suferite de fațada hotelului în martie 2026, când fragmente rezultate din interceptarea unui atac cu dronă iraniană au lovit clădirea.

Grupul Jumeirah nu a asociat oficial proiectul de renovare cu situația geopolitică sau cu incidentul din martie, însă, lucrările vin într-un moment critic, când industria ospitalității din Emiratele Arabe Unite resimte presiuni economice semnificative.

