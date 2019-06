„Domnul acesta, chiar dacă este profesor, este suspendat din activitatea didactică şi se ocupă de această asociaţie. Această asociaţie nu are niciun fel de aprobare sau parteneriat cu Inspectoratul şcolar sau cu ministerul. Ca urmare, îşi asumă integral responsabilitatea activităţilor pe care le desfăşoară. Am discutat cu inspectorul general de la Gorj că vreunul dintre profesorii de acolo a intermediat între părinte şi acest ONG, a intermediat relaţia de înscriere în excursie şi participarea la excursie. Ministerul nu are niciun fel de amestec iar discuţia pe care am avut-o cu doamna inspectorul general confirmă că nici inspectoratul şcolar nu are niciun fel de relaţie de colaborare, de parteneriat sau vreo intervenţie în acest ONG şi familiile. (…) Nu ministerul şi nici inspectoratul nu este organizatorul acestei excursii”, a explicat Andronescu la Realitatea tv.

„Eu cred că este cazul să se sesizeze, pentru că în mod normal acest ONG are un statut. Dacă s-a respectat statutul, nu eu pot să verific lucrul acesta, ci instituţiile abilitate. Noi nu o să stăm cu mâinile în sân, o să facem în limita competenţelor pe care le avem, dar din câte am văzut niciun profesor nu a fost cu aceşti copii”, a spus Ecaterina Andronescu.

