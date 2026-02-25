Eclipsa totală de Lună din 3 martie 2026 este considerată evenimentul astronomic al anului

Între 2 și 3 martie 2026, pasionații de astronomie vor putea observa o eclipsă totală de Lună. Fenomenul va putea fi urmărit în special din SUA, iar curioșii o pot vedea și online. Este important de precizat că poziția Lunii pe orizont, lumina zilei sau condițiile meteo să permită observarea fenomenului.

Acest fenomen spectaculos marchează ultima eclipsă totală de Lună înainte de Revelionul anului 2028 și ultima vizibilă din America de Nord până pe 25-26 iunie 2029, potrivit Live Science.

Cât timp va dura eclipsa de Lună din 3 martie 2026

Eclipsa totală, în care Luna intră complet în umbra Pământului și capătă o nuanță roșiatică, va dura aproximativ 58 de minute.

Intervalul întregului proces, din momentul în care umbra exterioară a Pământului începe să acopere Luna până la final, va avea o durată de aproximativ 5,5 ore, între 3.44 și 9.23 EST, potrivit site-ului Time and Date.

Pasionații de astronomie de pe tot globul pot vedea fenomenul online

Cei care nu pot urmări fenomenul direct din cauza condițiilor meteorologice sau a locației geografice au opțiunea de a-l viziona online. Mai multe organizații de astronomie vor transmite live spectacolul ceresc prin fluxuri video din diferite colțuri ale lumii.

Transmisiunile sunt esențiale pentru cei din Europa, Africa și majoritatea Asiei, regiuni în care eclipsa nu va fi vizibilă deloc. În America de Nord, locuitorii din Vestul Mijlociu până pe Coasta de Vest vor avea o vedere clară a Lunii pe orizontul vestic în timpul eclipsei totale. Cu toate acestea, pe Coasta de Est, Luna va apune în timpul totalității.

Cele trei locuri unde poate fi observat fenomenul de „Lună Sângerie”

O platformă cunoscută pentru transmisiunile live ale eclipselor este Timeanddate.com. Va oferi din nou fluxuri video din întreaga lume. Prezentatorii Graham Jones și Anne Buckle vor fi gazdele evenimentului, alături de Preethi Krishnamoorthy și Avinash Surendran, cunoscuți ca „Cavalerii înstelati”, care vor transmite din Hawaii.

Alte fluxuri vor include imagini de la Observatorul Perth din Australia și de la observatorul mobil al site-ului din apropierea Los Angeles-ului.

Observatorul Griffith din Los Angeles va transmite online între orele 12.47 și 6.25 PST pe 3 martie, în funcție de condițiile meteorologice. Aceasta este considerată una dintre cele mai bune locații din America de Nord pentru a urmări evenimentul în întregime, dar accesul publicului la observator nu va fi permis.

Astrofizicianul Gianluca Masi, fondator al Virtual Telescope Project, va coordona o transmisie specială a imaginilor live captate de astronomi din întreaga lume. Transmisiunea va începe la ora 3.30 EST și va include fluxuri din Florida, Michigan, New Mexico și Montreal, precum și din locații australiene precum Queensland, New South Wales, Victoria și Australia de Vest.

Cea mai recentă eclipsă totală de lună vizibilă în România a avut loc în septembrie 2025. La acel moment, românii au putut urmări fenomenul de „Lună Sângerie” din toată țara, iar fotografiile și fimările distribuite în mediul online au devenit virale.

Orele eclipsei totale în funcție de fusul orar

Ora de Est: 6.04-7.02 EST, 3 martie (în multe zone, Luna va apune în timpul totalității);

Ora Centrală: 5.04-6.02 CST, 3 martie;

Ora Montană: 4.04-5.02 MST, 3 martie;

Ora Pacificului: 3.04-4.02 PST, 3 martie;

Ora Alaskăi: 2.04-3.02 AKST, 3 martie.