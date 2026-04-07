Alegerea orașului Milano nu este una întâmplătoare. Pentru LEPAS, acest debut marchează nu doar intrarea pe piața europeană, ci și startul unui dialog global despre modul în care eleganța și tehnologia pot coexista pentru a crea un stil de viață sustenabil.

Pentru noul brand auto, eleganța nu se rezumă la estetica exterioară a mașinii. Filozofia LEPAS propune o viziune în care specificațiile tehnice „reci” sunt transformate în căldură umană, punând nevoile utilizatorului în centrul fiecărei inovații.

Elementele pilon ale viziunii LEPAS includ tehnologia elegantă, o fuziune între inovație și umanitate, concepută pentru o viață în mișcare; integrarea estetică, unde designul nu este doar ornamental, ci servește esenței vieții prin funcționalitate perfectă; echilibrul cu natura, ceea ce înseamnă că sustenabilitatea este aliniată cu stilul de viață, creând o armonie subtilă între mobilitate și mediul înconjurător.

„Leopard Aesthetics” și Platforma Inteligentă LEX, o viziune care este transpusă vizual prin limbajul de design „Leopard Aesthetics”, creat de o echipă globală de designeri de elită. Sub caroseria elegantă se află însă o forță tehnologică redutabilă: platforma LEX. LEX este o arhitectură inteligentă, de dimensiuni complete, dedicată energiei regenerabile, care permite vehiculelor LEPAS să performeze în orice scenariu de drum.

Evenimentul de la Milano va fi ocazia în care experții din design, artă și tehnologie vor explora aceste noi posibilități de „viață elegantă” în era propulsiei electrice.

Lansarea LEPAS reprezintă un pas crucial de la simplul export de produse către o expansiune strategică a brandului la nivel global. Cu sloganul „Drive Your Elegance”, marca își propune să conecteze utilizatorii de pretutindeni printr-o aspirație comună: o mobilitate rafinată și responsabilă.

Evenimentul din aprilie 2026 nu va fi doar o lansare de brand, ci un moment de referință care va trasa direcția estetică a mobilității noi. În orașul unde inovația întâlnește tradiția, LEPAS promite să transforme condusul într-o experiență de dialog continuu cu viitorul.

