Elev din Iași, găsit spânzurat în spatele casei, la Răducăneni

Un elev olimpic în vârstă de 14 ani, din comuna Răducăneni, județul Iași, a fost găsit fără viață luni, pe 6 aprilie, spânzurat de un copac în curtea casei, relatează Observatornews.ro.

Tragedia a fost descoperită chiar de tatăl băiatului, care a alertat imediat autoritățile.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului din comuna Răducăneni. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență“, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

Gabriel, un elev premiat la olimpiade, era cunoscut ca fiind un copil studios, și visa să devină preot. Potrivit apropiaților, băiatul își petrecea mult timp pe telefon.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și a dispus efectuarea unei autopsii pentru a stabili cauzele exacte ale nenorocirii.

Tragedie din Iași, la câteva ore după ce un copil de 12 ani din Pitești a luat o decizie fatală

Tot luni, 6 aprilie, un băiat în vârstă de 12 ani și-a pierdut viața, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Pitești, județul Argeș.

Copilul, care locuia într-un apartament administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), avea o poveste de viață cutremurătoare, marcată de traume profunde și o familie destrămată.

Tragedia a avut loc în cartierul Nord al orașului Pitești. Salvatorii au fost alertați și au ajuns rapid la fața locului, unde l-au găsit pe copil în stare de inconștiență.

Au inițiat imediat manevrele de resuscitare, însă eforturile lor au fost în zadar.

Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru a elucida circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia, datele indicând că băiatul ar fi decis să își pună capăt zilelor.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

