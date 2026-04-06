Copilul, care locuia într-un apartament administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), avea o poveste de viață cutremurătoare, marcată de traume profunde și o familie destrămată.

Nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Incidentul a avut loc în cartierul Nord al orașului Pitești. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș au fost alertate și au ajuns rapid la fața locului, unde l-au găsit pe copil în stare de inconștiență.

Salvatorii au inițiat imediat manevrele de resuscitare, însă eforturile au fost în zadar.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical și cadrele ISU, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată”, au transmis oficialii ISU Argeș.

Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru a elucida circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia, datele indicând că băiatul ar fi decis să își pună capăt zilelor.

Provenea dintr-o familie cu probleme

Sfârșitul tragic al lui George vine pe fondul unei suferințe greu de imaginat pentru un copil de vârsta lui.

El ajunsese în sistemul de protecție a copilului după ce autoritățile au fost nevoite să intervină radical în familia sa.

În luna ianuarie, George și frații săi au fost luați de lângă mama lor în regim de urgență. Decizia a fost luată în urma unor acuzații grave, femeia fiind suspectată că ar fi întreținut relații sexuale cu unul dintre copiii ei.

Pe lângă trauma abuzului matern, mediul familial era grav afectat de probleme penale, tatăl băiatului și unul dintre frați executând în prezent pedepse cu închisoarea.

Zbuciumul interior al copilului s-a manifestat și în perioada recentă. Pe 9 martie, el a fost mutat în apartamentul DGASPC din Pitești. Doar o zi mai târziu, pe 10 martie, George a fugit din locuință. A fost dat dispărut la Poliție, fiind găsit de autorități chiar în cursul aceleiași zile și adus înapoi.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop. În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

