România a fost reprezentată cu succes de patru elevi din diferite orașe: Mihai Macsim, elev la Colegiul Național „C. Negruzzi” din Iași, și Maria Moldovan, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, au câștigat câte o medalie de argint. Medaliile de bronz au fost obținute de David Gărăiman, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, și Cristina-Daria Toderici, elevă la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad.

„Felicitări elevilor, profesorilor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt!”, a transmis Ministerul Educației Naționale.

Coordonatorii lotului au fost profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, de la Colegiul Național din Iași.

Ministerul Educației și Cercetării a sprijinit participarea României la această competiție internațională, acoperind costurile de transport, taxele de participare și diurna pe perioada șederii. De asemenea, instituția a asigurat organizarea etapelor preliminare, locale, județene și naționale care au pregătit elevii pentru această performanță de excepție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE