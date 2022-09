Elevul român de trei ori olimpic internațional într-o singură vară. „Mi s-a întâmplat chiar să încep să plâng în momentele de evrica”

Vlad era în clasa I când a început să meargă la concursuri. A participat la atât de multe, încât nici măcar nu își mai amintește care a fost primul: „Am amintiri vagi cu atmosfera de concurs, cu o probă de o oră în care încercam să răspund la niște grile. Dar au fost atât de multe concursuri de genul acesta, încât nu pot să le diferențiez”. Prima competiție pe care și-o amintește clar este etapa județeană a Olimpiadei de Lingvistică din clasa a V-a, care i-a adus și prima calificare la o națională.

Au urmat zeci de olimpiade și concursuri, fiecare punându-l în fața unor noi provocări. Spre exemplu, despre prima sa olimpiadă internațională, cea de Științe pentru Juniori din clasa a VIII-a, spune că a fost o experiență remarcabilă pentru că a presupus o separare îndelungată de mediul său familiar: „Eu, care nu fusesem niciodată mai departe de Marea Britanie, urma să merg până în Botswana, să stau singur două săptămâni, să fiu izolat complet de lume, pentru că nu aveam nici telefoane la noi… A fost ceva foarte special și o să fie ceva ce nu voi uita niciodată”, a povestit olimpicul pentru Școala 9.

„Olimpiadele sunt una dintre ocaziile în care pot să îmi dau seama că nu sunt un robot”

Recomandări MApN s-a înțeles cu Lidl să mute un radar NATO, în favoarea unui depozit al lanțului de magazine. Dar un judecător n-a fost de acord

Vlad a mărturisit că în gimnaziu era foarte competitiv, astfel că a încercat să participe la olimpiade din toate domeniile pentru a vedea unde poate fi cu adevărat bun. Ulterior, a început să prețuiască mai mult experiențele la care olimpiadele îi ofereau acces: „După pandemie, de când au revenit concursurile internaționale, motivul principal pentru care merg la olimpiade este experiența în sine, șansa de a interacționa cu oamenii de acolo. E o ocazie pe care nu o am niciunde altundeva să întâlnesc atât de mulți oameni cu care să mă pot înțelege atât de bine”.

Elevul consideră că olimpiadele l-au ajutat să își îmbogățească eficiența și organizarea, să își dea seama ce nivel are la materiile care îl pasionează, dar și să se înțeleagă mai bine pe sine: „Multă vreme, am fost văzut atât de alții, cât și de mine ca o persoană introvertită, ceea ce mi-am dat seama că nu este adevărat. Eu sunt un om foarte vorbăreț de fapt, doar că foarte rar am ocazia să îmi dau seama de acest lucru. Olimpiadele sunt una dintre aceste ocazii în care pot să îmi dau seama că nu sunt un robot, cum au considerat unii la un moment dat”, explică Vlad.

„Momentul de evrica”

Deși a reușit să facă performanță în domenii variate, elevul olimpic este atras cel mai mult de fizică, disciplină care îi răspunde la curiozitățile legate de lumea înconjurătoare: „Îmi place să înțeleg cum funcționează lucrurile din jurul meu, de la cele la scară largă, până la cele mai simple, cum ar fi o mașină care merge. «De ce merge o mașină?» era o întrebare pe care mi-o puneam acum câțiva ani”.

Recomandări Cunoscută jurnalistă din România, mărturie despre cum un ministru al Justiției a vrut să o violeze chiar în biroul lui

Momentele în care reușește să înțeleagă un lucru nou au o valoare deosebită pentru el: „Când ajungeam să înțeleg astfel de lucruri, aveam un sentiment foarte greu de egalat. Eu numesc asta «moment de evrica», când simt că ceva mi s-a deschis, că înțeleg ceva ce nu înțelegeam înainte. Mi s-a întâmplat uneori chiar să încep să plâng puțin în asemenea momente”, mărturisește Vlad cu emoție.

Elevul olimpic nu a fost mereu sigur că fizica este domeniul care i se potrivește. Anul acesta, spre exemplu, înainte de a lua aur la Olimpiada Internațională de Fizică, cu al treilea punctaj la nivel internațional, s-a clasat pe poziția a treia în țară, în urma barajelor de selecție a lotului. A perceput rezultatul ca pe o dezamăgire: „Plecasem cu convingerea de cel puțin un an că eram destul de clar primul din țară și aveam speranțe să ies primul din lume în unele contexte, cum am și reușit la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică. Să ies pe locul 3 în țară a fost o dezamăgire din acest punct de vedere”.

Treptat, a înțeles că au fost și elemente de hazard care au influențat rezultatul de la lot, însă pe moment s-a întrebat dacă merită să continue cu performanța la fizică: „Am considerat că ar trebui poate să merg într-o altă direcție, pentru că locul 3 era mult mai slab decât orice reușisem în multă vreme”.

Recomandări Marin Gherman: Pentru că serviciul militar e obligatoriu în Rusia, „mobilizarea parțială” înseamnă, de fapt, mobilizarea a aproape tuturor celor apți de luptă! Rezerviștii pot lupta ca simpli soldați până la 50 de ani

La lingvistică a epuizat toate problemele de rezolvat

În ceea ce privește lingvistica, materie care nu se studiază la școală, Vlad și-a descoperit pasiunea tot mergând la concursuri. La început, a fost ajutat de mama sa, care, deși este medic dermatolog, a devenit și ea interesată de problemele de lingvistică: „În clasele a V-a și a VI-a, făceam pregătire la lingvistică cu mama mea, pentru că ea putea să înțeleagă mai bine soluțiile decât le puteam înțelege eu. De altfel, ea încă e pasionată de lingvistică, dacă mai găsește o problemă, o rezolvă”, povestește olimpicul.

Pentru a înțelege conceptele de fonetică și de morfologie cerute la olimpiadă, Vlad a folosit Wikipedia. S-a pregătit atât de mult în anii trecuți, încât, înainte de internaționala din acest an, nu a mai avut ce probleme să lucreze: „Adevărul e că nu m-am prea pregătit la lingvistică, în principal deoarece nu prea mai am probleme pe care să le rezolv. E o situație destul de dificilă. Deja am rezolvat de cinci ori subiectele de la olimpiada internațională și nu simt nevoia să le mai fac încă o dată”.

Vlad Oros a început chiar din clasa întâi să meargă la concursuri

La astrofizică a învățat singur materia

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, de la care Vlad s-a întors cu aurul absolut, a fost cea mai complexă, după cum a menționat elevul olimpic. A avut de susținut cinci probe: o probă teoretică, o probă de analiză a datelor, două probe observaționale (de zi și de noapte) și o probă pe echipe internaționale. Nu se aștepta să iasă primul, iar cel mai emoționant moment pentru el a fost la festivitatea de premiere când, fiind chemat pe scenă, oamenii din sală au început să îi strige numele.

„A fost ceva extraordinar, nu atât prin rezultatul pe care l-am obținut, cât prin faptul că am înțeles că în final am fost înțeles și m-am simțit conectat cu ceilalți oameni, ceva ce eu foarte rar am simțit”, își amintește Vlad.

Elevul a fost surprins de rezultat și pentru că a învățat complet singur materia. După ce a văzut că mulți dintre colegii săi de la Olimpiada de Fizică se pregătesc și la astronomie și astrofizică, a vrut să încerce și el, însă a descoperit că nu are cine să îl ajute. „Nu aveam nicio idee ce să studiez. Nu există profesor de astrofizică în Timișoara, nu există cerc de excelență cum este în alte județe, deci nu aveam nicio idee, nici pe cine să întreb”.

La începutul pandemiei, a căutat pe internet materiale care să-l ajute să înțeleagă astronomia și a dat întâmplător de o carte care conținea toată materia pentru olimpiada internațională: „Am avut un noroc extraordinar aici. Am început să citesc cartea aceea, să învăț conceptele, m-am uitat peste subiectele de olimpiadă. Peste câteva luni, fără să îmi dau seama, ajunsesem deja la un nivel la care puteam să merg la etapa internațională”, explică elevul olimpic. S-a bucurat să descopere că multe dintre conceptele de care avea nevoie îi erau cunoscute de la fizică.

„Mi se pare că mă descurc mai bine lucrând singur decât în orice alt mod”

Vlad s-a obișnuit să se pregătească singur pentru olimpiade. Anul acesta, nu a simțit nevoia să învețe propriu-zis pentru internaționale, atât pentru că mai participase și în trecut la aceleași olimpiade, cât și din motive de timp. „Cred că per total concursurile au acoperit peste șase săptămâni din vara de anul acesta, deci cam jumătate din timpul total, dacă nu și mai mult, a fost ocupat de concursuri. În perioadele dintre aceste concursuri, pregătirea mea a fost în principal ceva recapitulativ”, mărturisește elevul olimpic.

Înainte de competiții, îi place să își facă fișe de câteva pagini, în care să sintetizeze materia. De asemenea, încearcă mereu să își consolideze cât mai bine bazele, pentru a putea înțelege în profunzime conceptele mai complicate. Atunci când vrea să învețe ceva nou, alocă oricât de mult timp procesului: „Încerc să duc lucrurile de capul meu. Dacă nu reușesc, încep să mă folosesc de Wikipedia sau de cărți, dar stau oricât timp este nevoie până simt că înțeleg cu adevărat acel concept sau acea idee”.

Acest lucru îl ajută să fie sigur pe cunoștințele sale. „În momentul de față sunt destul de sigur despre lucrurile pe care le știu, în sensul că știu ce știu și știu că știu bine ceea ce știu”, explică Vlad.

Mai multe despre povestea lui Vlad, în Școala 9.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Uluitor ce a făcut echipa Rusiei în ziua în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea a 300.000 de oameni

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Dana Budeanu: „Bă, Bianca. Tu ai mai fost și cu cocalari. Nu e vreo rușine” Detaliul uluitor pe care blondina l-a făcut public despre Dana: „Dacă m-ai pune să...”

Observatornews.ro Noi detalii despre propunerile obscene făcute de Visarion Alexa în biserică: ''Mă scana din priviri, a făcut apropouri legate de viaţa mea sexuală''

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO Tatiana şi Krista, siamezele care împart aceleaşi sentimente, gânduri şi senzaţii. Cum i-au uimit pe medici: “Au depăşit aşteptările tuturor”

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine