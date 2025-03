Donald Trump neagă faptul că Musk ar fi informat despre un posibil război

Un alt oficial a precizat că briefingul se va concentra pe China, fără a oferi detalii suplimentare. Un al patrulea oficial a confirmat prezența lui Musk la Pentagon vineri, dar nu a oferit alte informații.

La câteva ore după publicarea știrii de către New York Times, oficialii Pentagonului și președintele Trump au negat că sesiunea ar fi despre planurile militare ale SUA privind China. „China nu va fi nici măcar menționată sau discutată”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Nu este clar dacă briefingul pentru Musk va avea loc conform planului inițial. Oferirea accesului lui Musk la unele dintre cele mai bine păzite secrete militare ale națiunii ar reprezenta o extindere dramatică a rolului său deja extins de consilier al lui Trump.

Potențiale conflicte de interese pentru Elon Musk

Această situație ridică întrebări cu privire la conflictele de interese ale lui Musk, în timp ce acesta se implică în diverse domenii ale birocrației federale, continuând să conducă companii care sunt contractori importanți ai guvernului.

Musk, CEO-ul SpaceX și Tesla, este un furnizor important pentru Pentagon și are interese financiare extinse în China.

Recomandări Moartea misterioasă a unui polițist criminalist. Bogdan Deftu a fost găsit într-o baltă de sânge, la capătul peronului din gara Câmpina

Planurile de război ale Pentagonului, cunoscute în jargonul militar drept O-planuri sau planuri operaționale, se numără printre secretele militare cel mai bine păzite.

Briefingul top-secret existent pentru planul de război cu China conține aproximativ 20-30 de slide-uri care prezintă modul în care Statele Unite ar lupta într-un astfel de conflict, potrivit oficialilor familiarizați cu planul.

Reacții și clarificări din partea Pentagonului

„Departamentul Apărării este încântat să îl primească pe Elon Musk la Pentagon vineri. A fost invitat de secretarul Hegseth și este doar în vizită”, a declarat inițial purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

Mai târziu, Parnell a postat pe contul său de X: „Aceasta este 100% Fake News. Pur și simplu greșit în mod flagrant și rău intenționat. Elon Musk este un patriot. Suntem mândri să îl avem la Pentagon”.

Secretarul Apărării Pete Hegseth a comentat și el pe X: „Aceasta NU este o întâlnire despre «planuri de război top-secret cu China». Este o întâlnire informală despre inovație, eficiență și producție mai inteligentă. Va fi grozav!”.

Rolul dual al lui Musk

Indiferent de subiectul întâlnirii, planificarea reflectă rolul dual extraordinar jucat de Elon Musk, care este atât cel mai bogat om din lume, cât și o persoană căreia Trump i-a acordat o autoritate largă.

Recomandări Bogdan Peșchir a fost reținut 24 de ore. Bogpr, finanțatorul lui Călin Georgescu, a fost audiat la IGPR mai multe ore

Musk deține o autorizație de securitate, iar Hegseth poate determina cine are nevoie să cunoască planul.

Planurile operaționale pentru contingențe majore, precum un război cu China, sunt extrem de dificil de înțeles pentru persoanele fără experiență extinsă în planificarea militară.

Nu era clar câte detalii dorea sau se aștepta Musk să audă.

Motivația posibilă a briefingului

Există un posibil motiv pentru care Musk ar putea avea nevoie să cunoască aspecte ale planului de război. Dacă Musk și echipa sa de reducere a costurilor vor să reducă bugetul Pentagonului într-un mod responsabil, ar putea avea nevoie să știe ce sisteme de armament intenționează Pentagonul să folosească într-o luptă cu China.

Planificarea pentru un război cu China a dominat gândirea Pentagonului de zeci de ani, cu mult înainte ca o posibilă confruntare cu Beijingul să devină o opinie convențională în Congres.

Interesele extinse de afaceri ale lui Musk fac ca orice acces la secrete strategice despre China să fie o problemă serioasă în opinia experților în etică.

Participarea la un briefing clasificat privind amenințarea Chinei cu unii dintre cei mai înalți oficiali ai Pentagonului și ai armatei SUA ar fi o oportunitate extrem de valoroasă pentru orice contractor de apărare care dorește să vândă servicii armatei.

Recomandări Un incendiu puternic a paralizat unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, Heathrow. Mii de zboruri au fost anulate

Musk ar putea obține informații despre noile instrumente de care ar putea avea nevoie Pentagonul și pe care SpaceX, unde rămâne CEO, le-ar putea vinde.

„Musk la un briefing de planificare a războiului? Oferirea unui acces unic CEO-ului unei companii de apărare pare că ar putea fi motiv de protest contractual și este un adevărat conflict de interese”, a declarat Todd Harrison, cercetător principal la American Enterprise Institute.

Contracte guvernamentale și investiții

SpaceX a lui Musk primește deja miliarde de dolari de la Pentagon și agențiile federale de spionaj pentru a ajuta Statele Unite să construiască noi rețele de sateliți militari.

În 2024, SpaceX a primit contracte în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari de la Forțele Aeriene. Aceasta nu include cheltuielile clasificate cu SpaceX de către Biroul Național de Recunoaștere.

Separat, Musk a fost subiectul unei investigații a inspectorului general al Pentagonului cu privire la respectarea autorizației sale de securitate top-secret.

Investigațiile au început anul trecut după ce unii angajați SpaceX s-au plâns agențiilor guvernamentale că Musk și alții de la SpaceX nu raportau în mod corespunzător contactele sau conversațiile cu lideri străini.

Forțele Aeriene au refuzat o cerere a lui Musk pentru un nivel și mai înalt de autorizație de securitate, invocând potențiale riscuri de securitate asociate miliardarului.

Relația lui Elon Musk cu China

Musk și Tesla, o companie de vehicule electrice pe care o controlează, se bazează foarte mult pe China, care găzduiește una dintre fabricile emblematice ale producătorului auto în Shanghai.

În public, Musk a evitat să critice Beijingul și și-a semnalat disponibilitatea de a lucra cu Partidul Comunist Chinez. În 2022, a scris o coloană pentru revista Administrației Cibernetice din China, agenția de cenzură a țării, lăudându-și companiile și misiunile lor de îmbunătățire a umanității.

În același an, miliardarul a declarat pentru The Financial Times că Chinei ar trebui să i se acorde un anumit control asupra Taiwanului, făcând o „zonă administrativă specială pentru Taiwan care să fie rezonabil de acceptabilă”, o afirmație care a înfuriat politicienii insulei independente.

Pe X, platforma de social media pe care o deține, Musk și-a folosit de mult timp contul pentru a lăuda China. El a spus că țara este „de departe” liderul mondial în vehicule electrice și energie solară și a lăudat programul spațial al acesteia ca fiind „mult mai avansat decât își dau seama oamenii”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini cu Mădălina Ghenea în lenjerie intimă pe străzile din New York. Actrița a atras toate privirile

Urmărește-ne pe Google News