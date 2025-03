Taxa pentru produsele din China a crescut la 20%

În noaptea de luni spre marți, au intrat în vigoare noile tarife americane pentru produsele importate din Canada, Mexic și China. Taxa pentru produsele din China a crescut la 20%. Donald Trump a justificat această decizie prin dorința de a combate traficul de droguri la granița dintre cele două țări.

„Dacă Statele Unite vor dori un război, fie că este unul vamal, comercial sau de orice altă natură, suntem pregătiți să luptăm până la capăt”, a declarat ambasada Chinei în Statele Unite pe platforma X, făcând referire la afirmațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Acesta a susținut că „problema fentanilului este un pretext slab pentru creșterea tarifelor vamale ale SUA asupra importurilor și intereselor noastre chineze pentru a ne apăra în mod necesar.”

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, were ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025

Ministerul chinez de Finanțe a anunțat impunerea unor tarife vamale

Amintim că Ministerul chinez de Finanțe a anunțat impunerea, începând cu 10 martie, a unor tarife vamale cuprinse între 10% și 15% pentru importurile de produse agroalimentare din Statele Unite.

Aceasta este o reacție la tarifele de 20% impuse de SUA, care au intrat în vigoare, marți, pentru bunurile din China.

