Creștere de peste 50% a prețurilor gazelor naturale în Europa

Cele două state încearcă să formeze o coaliție amplă care să sprijine o încheiere rapidă și diplomatică a conflictului, cu scopul de a evita o escaladare regională și un șoc prelungit al prețurilor la energie, au precizat aceleași surse, sub condiția anonimatului, pentru Bloomberg.



Qatarul avertiza că, dacă rutele maritime din regiune vor rămâne grav perturbate până la mijlocul acestei săptămâni, se așteaptă o reacție mai semnificativă a pieței la prețurile gazelor naturale decât creșterea bruscă de luni. De la izbucnirea atacurilor lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra Iranului, conflictul s-a extins rapid, implicând și state care afirmă că nu sunt parte directă, deoarece bazele, infrastructura și cetățenii lor au devenit ținte ale represaliilor. Qatarul a suspendat producția de gaz natural lichefiat la cea mai mare instalație de export din lume, după ce aceasta a fost lovită de un atac cu drone iraniene, provocând o creștere de peste 50% a prețurilor gazelor naturale în Europa.

În privat, atât Emiratele Arabe Unite, cât și Qatarul lucrează pentru a-și îmbunătăți rapid capacitățile de apărare aeriană, au declarat aceleași surse pentru Bloomberg. EAU a solicitat asistență din partea aliaților săi în ceea ce privește apărarea aeriană pe distanțe medii, în timp ce Qatarul a cerut ajutor pentru a contracara atacurile cu drone – care s-au dovedit a fi o amenințare mai mare decât rachetele balistice – au adăugat sursele.

Discuții cu lideri europeni

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, au purtat în ultimele zile convorbiri telefonice cu o serie de lideri europeni, printre care Keir Starmer din Marea Britanie, Emmanuel Macron din Franța și Friedrich Merz din Germania.

Înainte de război, interlocutorii din Golf – în special qatarezii, care au cultivat de-a lungul anilor relații comerciale strânse cu trimișii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner – au petrecut luni de zile îndemnând la reținere, au declarat oficiali occidentali și o altă persoană familiarizată cu discuțiile. Înainte de atacuri, monarhiile din Golf au prezentat viziuni ale unui Iran post-sancțiuni redeschis capitalului occidental, cu parteneriate energetice, investiții în infrastructură și coridoare financiare care se întind de la Houston la Teheran, au spus oficialii.

Această propunere a rezonat cu instinctele echipei Trump, cu un acord grandios care ar putea semăna cu redeschiderea industriei petroliere din Venezuela după raidul forțelor speciale americane care l-au capturat pe Nicolas Maduro, au adăugat ei. Un oficial qatarez implicat în demersuri a fost Ali al-Thawadi, care face parte din Consiliul Păcii și a participat la unele dintre discuțiile dintre SUA și Iran, au spus două dintre persoane. În cercul lui Trump, însă, alianțe concurente exercitau presiuni din diferite părți.

Potrivit acelorași surse, Qatarul a mizat pe argumente economice, pe apeluri la stabilitate și pe perspectiva unei normalizări istorice a relațiilor comerciale cu Teheranul. În schimb, oficialii israelieni au pus accent pe identitatea politică comună, pe interesele de securitate împărtășite și pe importanța menținerii credibilității doctrinei lui Trump privind „pacea prin forță”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE