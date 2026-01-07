Familia Macron nu a participat la funeralii

Brigitte Bardot, legendara actriță franceză, a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Înmormântarea a avut loc fără prezența președintelui Franței, Emmanuel Macron, și a soției sale. Brigitte Bardot a cerut explicit acest lucru, criticând lipsa de acțiune a președintelui Franței în domeniul protecției animalelor, informează Heute.

Pentru funeraliile actriței, centrul orașului Saint-Tropez a fost complet închis, accesul fiind permis doar celor cu invitație specială din partea familiei Bardot. În timp ce 350 de persoane au participat pe bază de invitație, la slujba în memoria lui Brigitte Bardot de la biserica Notre-Dame de lAssomption din Saint-Tropez, mii de oameni au urmărit ceremonia în fața celor trei ecrane gigantice instalate la primărie, în port și în Place des Lices.

Sicriul a părăsit biserica pe acordurile cântecului „Djobi Djoba” al trupei Gipsy Kings

„Ce ar spune Brigitte dacă s-ar întoarce astăzi printre noi?”, a întrebat părintele Jean-Paul Gouain, preot paroh din Saint-Tropez, în timp ce oficia slujba de rămas-bun în biserica Notre-Dame de lAssomption. „Ne-ar spune: continuați să trăiți, fiți fericiți!”, a răspuns el.

Cântăreața Mireille Mathieu a cântat la capela în fața sicriului lui Brigitte Bardot. Ea a interpretat „Panis Angelicus”, bazată pe opera lui Cesar Franck, cu versuri de Sfântul Toma d’Aquino. Apoi, tenorul francez de operă pop Vincent Niclo a cântat „Ave Maria” de Gounod.

Sicriul a părăsit biserica pe acordurile cântecului „Djobi Djoba” al trupei Gipsy Kings, grup la a cărui promovare Bardot a contribuit, potrivit EFE.

Înmormântarea a avut loc în cimitirul marin din Saint-Tropez.

Brigitte Bardot a devenit un simbol al cinematografiei franceze prin filme precum „Și Dumnezeu a creat femeia” sau „Disprețul”. Cunoscută pentru cariera sa artistică bogată, Bardot a fost și o militantă dedicată pentru drepturile animalelor.

În 1986, Bardot a fondat organizația „Fundația Brigitte Bardot” care s-a implicat activ în salvarea animalelor și oferirea de adăposturi acestora.

