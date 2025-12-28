Cunoscută pentru cariera sa artistică bogată, Bardot a fost și o militantă dedicată pentru drepturile animalelor.

Brigitte Bardot Rest in Power 🕊️ pic.twitter.com/pcJGOA6vQW — Kay (@legendaarykay) December 28, 2025

„Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriţa şi cântăreaţa de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale”, se arată în comunicatul transmis AFP de fundaţie.

În documentul citat, nu se precizează ziua sau locul morții artistei.

Brigitte Bardot a renunțat la actorie în urmă cu mai bine de 50 de ani. De-a lungul carierei, a jucat în aproximativ 50 de filme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Printre cele mai cunoscute momente cinematografice se numără dansul mambo dintr-un restaurant din Saint-Tropez, în filmul „Şi Dumnezeu a creat femeia”, dar și monologul său nud din debutul peliculei „Dispreţul”.

În decembrie 2025, printr-un comunicat emis de fundația sa, Bardot a liniștit fanii cu privire la starea ei de sănătate, cerându-le să nu-și facă griji.

And God created Woman… and the world never forgot her Brigitte Bardot, icon, rebel, and animal rights pioneer, has passed away at 91. Her legacy burns brighter than ever Rest in peace, BB. 1934–2025 💫 pic.twitter.com/vkPkqYJBKW — Parisian Aesthetics (@Parisianaes1) December 28, 2025

Pe 25 noiembrie, actrița a fost internată pentru a doua oară la clinica medicală privată „Saint Jean” din Toulon, după ce, în octombrie, a stat acolo alte timp de trei săptămâni. Luna trecută a stat în spital 10 zile, fără a se preciza cauza internării.

Ulterior, Bardot a trebuit să rupă tăcerea pentru a nega zvonurile care circulau pe rețelele sociale și anunțau moartea ei.

„Sunt bine”, a scris ea, într-un mesaj postat pe rețeaua socială X. „Nu știu cine este prostul care a lansat această știre falsă despre moartea mea în seara asta, dar sunt bine și că nu am nicio intenție să mă retrag”.

Brigitte Bardot has died at the age of 91. pic.twitter.com/VKVjih7G9I — Pop Base (@PopBase) December 28, 2025

În luna octombrie, Bardot a suferit „o intervenţie chirurgicală uşoară” care a necesitat spitalizarea sa la o clinică în sud-estul Franţei.

În luna mai, într-un interviu acordat postului de ştiri BFMTV, ea declara că trăieşte „ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar şi un ponei, şi că nu deţine „nici telefon mobil, nici computer”.

💔Adieu Brigitte Bardot. 💔

La seule, l’unique, BB forever. Vous avez marqué ma vie dès mon enfance par votre beauté, votre franc parler, votre détermination, votre amour de la France et votre Liberté. Vous avez été une vraie féministe d’avant-garde, à l’heure où ce n’était… pic.twitter.com/YSliryahPU — Beatrice Rosen (@Beatrice_Rosen) December 28, 2025

În toamna anului trecut, Brigitte Bardot a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei „boli grave”. Deși a fost externată la scurt timp după operație, starea sa de sănătate a continuat să fie descrisă ca „îngrijorătoare”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE