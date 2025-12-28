Cunoscută pentru cariera sa artistică bogată, Bardot a fost și o militantă dedicată pentru drepturile animalelor.

„Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriţa şi cântăreaţa de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale”, se arată în comunicatul transmis AFP de fundaţie.

În documentul citat, nu se precizează ziua sau locul morții artistei.

Brigitte Bardot a renunțat la actorie în urmă cu mai bine de 50 de ani. De-a lungul carierei, a jucat în aproximativ 50 de filme.

Brigitte Bardot, cu doi câini lângă ea, pe dreapta și pe stânga, într-o fotografie alb-negruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Printre cele mai cunoscute momente cinematografice se numără dansul mambo dintr-un restaurant din Saint-Tropez, în filmul „Şi Dumnezeu a creat femeia”, dar și monologul său nud din debutul peliculei „Dispreţul”.

În decembrie 2025, printr-un comunicat emis de fundația sa, Bardot a liniștit fanii cu privire la starea ei de sănătate, cerându-le să nu-și facă griji.

Pe 25 noiembrie, actrița a fost internată pentru a doua oară la clinica medicală privată „Saint Jean” din Toulon, după ce, în octombrie, a stat acolo alte timp de trei săptămâni. Luna trecută a stat în spital 10 zile, fără a se preciza cauza internării.

Ulterior, Bardot a trebuit să rupă tăcerea pentru a nega zvonurile care circulau pe rețelele sociale și anunțau moartea ei.

„Sunt bine”, a scris ea, într-un mesaj postat pe rețeaua socială X. „Nu știu cine este prostul care a lansat această știre falsă despre moartea mea în seara asta, dar sunt bine și că nu am nicio intenție să mă retrag”.

În luna octombrie, Bardot a suferit „o intervenţie chirurgicală uşoară” care a necesitat spitalizarea sa la o clinică în sud-estul Franţei.

În luna mai, într-un interviu acordat postului de ştiri BFMTV, ea declara că trăieşte „ca o fermieră”, înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar şi un ponei, şi că nu deţine „nici telefon mobil, nici computer”.

În toamna anului trecut, Brigitte Bardot a suferit o intervenție chirurgicală în urma unei „boli grave”. Deși a fost externată la scurt timp după operație, starea sa de sănătate a continuat să fie descrisă ca „îngrijorătoare”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Racii iau o decizie clară, Leii au ocazia să impresioneze
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Elle.ro
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Știri România 17:20
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Zeci de parlamentari nu au vorbit deloc în plen în 2025, dar primesc salarii de 11.000 de lei pe lună
Știri România 15:08
Zeci de parlamentari nu au vorbit deloc în plen în 2025, dar primesc salarii de 11.000 de lei pe lună
Parteneri
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm
Adevarul.ro
Rusia e gata să dea garanții scrise că nu va ataca vreun stat NATO, dar e suficient? „Au mai zis asta, însă au făcut pe dos”. La ce să ne așteptăm
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Daiana Anghel, noi dezvăluiri neașteptate după anunțul divorțului de Sorin Gonțea. S-au despărțit după 10 ani de relație: „Au respectat asta”
Elle.ro
Daiana Anghel, noi dezvăluiri neașteptate după anunțul divorțului de Sorin Gonțea. S-au despărțit după 10 ani de relație: „Au respectat asta”
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Soluția găsită de o vedetă din România ca să fenteze traficul din București: „Îmi era dor”
Stiri Mondene 18:15
Soluția găsită de o vedetă din România ca să fenteze traficul din București: „Îmi era dor”
Sărbători triste pentru Oana și Viorel Lis. „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Stiri Mondene 17:00
Sărbători triste pentru Oana și Viorel Lis. „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Parteneri
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
TVMania.ro
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
ObservatorNews.ro
Şedinţă tensionată la CCR pe legea pensiilor speciale. De ce au plecat cei 4 judecători numiţi de PSD
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.ro
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
GSP.ro
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
Parteneri
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Mediafax.ro
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun
KanalD.ro
Dramaturgul Radu F. Alexandru s-a stins din viață în a doua zi de Crăciun

Politic

CCR a amânat decizia privind soarta legii pensiilor magistraților. Judecătorii numiți de PSD ar fi părăsit sala, potrivit unor surse
Politică 16:04
CCR a amânat decizia privind soarta legii pensiilor magistraților. Judecătorii numiți de PSD ar fi părăsit sala, potrivit unor surse
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)