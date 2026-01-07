Ceremonia începe la 12.00, ora României

La ora locală 11.00, un ceas mai târziu în România, atenția întregii lumi se va îndrepta către biserica și cimitirul de pe malul Mediteranei din Saint-Tropez, unde va avea loc înmormântarea actriței franceze iconice Brigitte Bardot.

Înmormântarea va avea loc în mod privat, în micul cimitir situat pe coasta Mediteranei, cu o priveliște uluitoare asupra Sainte-Maxime de-a lungul golfului, a masivului Esterel și, mai departe, a vârfurilor în prezent acoperite de zăpadă ale Munților Mercantour. Și în extremitatea estică a coastei unde se află La Madrague, domiciliul și locul unde a murit actrița.

Mai multe străzi sunt închise traficului la Saint-Tropez prin decret municipal. Staționarea este, de asemenea, interzisă în parcarea din fața oficiului de turism. Accesul în zona din apropierea cimitirului este restricționat. Noua parcare a portului rămâne deschisă.

În ciuda soarelui, temperatura la Saint-Tropez este de 6°C (se simte ca 2°C). Se așteaptă ca vântul să se intensifice treptat pe parcursul zilei. După-amiaza, termometrul va urca foarte ușor, ajungând la 8°C, dar cu o temperatură percepută de 4°C.

Fiul – da, sora – ba

Ceremonia de rămas-bun de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Saint-Tropez va fi una restrânsă, destinată doar celor mai apropiați membri ai familiei și prietenilor.

Soțul lui Brigitte, Bernard d’Ormale, a confirmat că unicul fiu al actriței, Nicolas (66 de ani, duminică), va sosi din Norvegia, unde acesta locuiește.

Printre cei care și-au confirmat prezența se numără și Marine Le Pen (57 de ani), politiciană de dreapta și membră a Parlamentului European.

În schimb, sora lui Bardot, Mijanou (87 de ani), care locuiește în Los Angeles, nu va participa la eveniment din motive medicale, în schimb va sosi Camiile Bauchau, fiica lui Mijanou.

„Ceremonia va reflecta personalitatea ei, fiind organizată în prezența celor care au cunoscut-o și i-au fost alături. Cu siguranță vor exista surprize, dar totul va fi simplu, exact așa cum și-a dorit Brigitte”, a declarat Bruno Jacquelin, director de relații publice al fundației sale pentru protecția animalelor.

Fără trandafiri, dar cu flori de câmp

Acesta a dezvăluit că participanții au fost rugați să poarte haine negre, ca un omagiu adus compasiunii sale față de suferința animalelor.

Un detaliu al ceremoniei este interzicerea trandafirilor și cerința de a aduce buchete simple de flori de câmp, viu colorate.

Publicul larg va putea urmări momente din înmormântare pe 3 ecrane amplasate în portul orașului, în centru și în fața primăriei, în zona închisă publicului. După-amiază va avea loc un eveniment comemorativ, deschis tuturor.

Brigitte Bardot a fost un sex-simbol al anilor 50 și un avocat fervent al drepturilor animalelor. Foto: Profimedia





