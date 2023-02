Marge este acompaniată de un ghid în turul virtual căruia îi pune întrebări despre „mine de bitcoin, lagăre de muncă forțată în care copiii fac smartphone-uri și despre romantism”.

Guvernul Chinei se confruntă de mult timp cu acuzații privind a lagărele de muncă forțată, în special cu lucrători uiguri din regiunea Xinjiang.

The Guardian a confirmat, după cum a raportat prima dată The Financial Times, că episodul „One Angry Lisa” nu este disponibil în Hong Kong, platforma de streaming afișând toate celelalte episoade din sezon.

Walt Disney a fost contactată pentru comentarii.

Hong Kong este o regiune administrativă specială a Republicii Populare Chineze (RPC), dar până de curând a menținut libertăți culturale, politice și sociale mult mai mari.

După o represiune asupra mișcării pro-democrație în 2019, aceasta a intrat sub controlul din ce în ce mai mare al guvernului RPC, odată cu intensificarea cenzurii expresiei politice. Media, partidele politice, librăriile și bibliotecile, site-urile cu drepturile omului, muzeele și cărțile pentru copii au fost toate vizate de autoritățile care vânează sentimentele antiguvernamentale.

În 2021, legislatura din Hong Kong a adoptat o lege privind cenzura filmelor pentru „apărarea securității naționale”, dar oficialii au declarat la acea vreme că legea nu se aplică serviciilor de streaming.

Guvernul din Hong Kong a spus că legea cenzurii filmelor vizează conținutul considerat „a susține, promova, glorifica, încuraja și incita la activități care ar putea pune în pericol securitatea națională”.

One Angry Lisa este cel puțin al doilea episod din Simpsons care va fi indisponibil pe platformele oficiale din Hong Kong. Când Disney+ s-a lansat în Hong Kong în noiembrie 2021, episodul 12 din cel de-al 16-lea sezon nu a fost inclus.

În acel episod, familia Simpson vizitează Piața Tiananmen din Beijing și observă o placă pe care scrie „în acest loc, în 1989, nu s-a întâmplat nimic”. Tiananmen este locul unei represiuni sângeroase din 1989 împotriva protestatarilor pro-democrație.

