Liderul Partidului Republican al Poporului (CHP), Kemal Kilicdaroglu, a fost primit cu aplauze în secția de votare arhiplină din Capitala turcă. După ce a votat, el a promis să readucă democrația în Turcia după ceea ce mulți consideră a fi o alunecare spre autoritarism.

„Tuturor ne-a lipsit democrația. Veți vedea, cu voia lui Dumnezeu, primăvara va veni în această țară”, a spus Kilicdaroglu, adăugând că el și alianța sa formată din șase partide intenționează să „împlinească dorința de democrație a oamenilor”.

Kemal Kılıçdaroğlu has entered the school at exactly 11.30 local to cast his vote.

The school is packed full with many waiting to cast their own ballots.#Turkeyelection2023 pic.twitter.com/i6HXIbtG51