„Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează în niciun fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă, potrivit news.ro.

El a precizat că estimează că acest proces deschis la CJUE va dura maximum doi ani și a adăugat că nu crede că în acest an va exista unanimitate pentru aderarea României la spaţiul Schengen.

„Cât timp să mai aşteptăm ca anumite state să-şi schimbe abordarea în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei Schengen şi, evident, extinderea spaţiului prin acceptarea României şi Bulgariei? Consider pe deplin justificat acest demers, având în vedere că niciun stat şi nici Comisia Europeană nu s-au pronunţat pe această discriminare şi abuz de drept exercitate de Consiliu în ceea ce priveşte extinderea spaţiului Schengen. Consider că în acest an, în Consiliul JAI nu se va întruni această unanimitate”, a spus Tomac.

„Dacă nu se va întruni unanimitatea în următorii doi ani, evident că singura şansă va rămâne acest proces”, a mai punctat el.

Europarlamentarul Eugen Tomac a anunţat pe 6 februarie că a deschis o acţiune împotriva Consiliului Uniunii Europene, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu scopul de a anula decizia Consiliului JAI. Pe 8 decembrie 2022, Austria a blocat accederea României la Schengen, în cadrul Consiliului UE pentru Justiție și Afaceri Interne, invocând criza migranților.

Surse guvernamentale: „Interesul României e rezolvarea problemei, nu inflamarea spiritelor”

România are drept scop intrarea în Schengen, iar din acest motiv, introducerea la Curtea Europeană de Justiție a unei acțiuni contra Austriei nu ar face altceva decât să „inflameze spiritele”, au precizat, recent, surse guvernamentale pentru Libertatea.

Totodată, durata unei astfel de proceduri s-ar întinde pe aproximativ doi ani, ceea ce nu ar fi în beneficiul României, care speră să adere mai devreme decât acest estimat de timp, susțin sursele.

„Interesul nostru este rezolvarea situației, deblocarea ei, ca să intrăm în Schengen. Nu dorim să inflamăm spiritele și să le dăm austriecilor motive să ne respingă în continuare. Mai ales că deciziile din Consiliul JAI se iau în unanimitate și noi depindem de votul lor”, au afirmat surse guvernamentale pentru Libertatea.

