„Cătălin Drulă, cine îşi asumă haosul ăsta? Cine plăteşte pentru bâlbâiala asta total neprofesionistă care a urmat numirii nestatutare pentru alegerile europarlamentare? Cine este responsabil pentru dezamăgirea pe care USR a provocat-o iar electoratului, pentru imaginea boţită de neprofesionişti care se joacă de-a partidul, de-a listele şi candidaţii?”, a afirmat Vlad Gheorghe, care a cerut demisia liderul partidului.

Cine îşi pune demisia pe masă, preşedintele USR? Biroul Naţional? Gata, o postare pe pagină şi schimbarea pozei de cover, asta înseamnă asumarea scandalului care ne-a adus IAR în atenţia românilor, dar nu aşa cum ar fi trebuit?”. Vlad Gheorghe, pe Facebook:

El continuă: „Cauţi USR azi şi rezultatele sunt: «imaturitate politică», «lipsa de viziune», «lipsă de comunicare» – numai lucruri «bune». Suntem partid în opoziţie care NU creşte în opţiunile votanţilor când la putere se află o alianţă toxică pentru români. PSD şi PNL fac zilnic câte o nenorocire, cresc taxele şi impozitele, îşi bat joc de justiţie, eşuează iar cu intrarea în Schengen şi câte şi mai câte, iar USR face ştiri doar cu scandaluri interne şi procente staţionare în sondaje, în cel mai bun caz”.

Vlad Gheorghe afirmă că „sunt partid în opoziţie care pentru prima rundă de alegeri din cel mai important an electoral pentru România vine cu o listă lansată cu scandal, modificată cu alt scandal”.

„Chiar nu vă pasă că din partidul speranţă am ajuns partidul dezamăgire?! Sunteţi mulţumiţi când cetăţenii ne numesc «răul cel mai mic», vă mândriţi cu aşa «rezultate»? Citiţi vreodată comentariile şi mesajele oamenilor sau îi blocaţi, la fel cum faceţi cu cei care vi se opun sau vă pun întrebări în interiorul partidului?”, a adăugat europarlamentarul.

„Fiţi foarte atenţi: pe votanţi nu îi puteţi suspenda sau exclude, EI sunt cei care exclud USR din opţiunile de vot. Aroganţa, autosuficienţa nu câştigă încrederea românilor. Treziţi-vă şi reveniţi la valorile USR, la misiunea cu care am spart blocada partidelor vechi şi corupte. Asta aşteaptă oamenii de la noi – vor să le dăm alternativa pe care le-am promis-o şi pe care nu o mai văd acum, cu tine, Cătălin Drulă şi cu cei cu care te-ai înconjurat la conducerea USR”, afirmă eurodeputatul.

Vlad Gheorghe afirmă că a fost blocat pe toate grupurile de comunicare ale partidului.

„Pentru a previni comentariile cu «spălatul rufelor în public», din păcate, nu am alt canal pe care să comunic cu conducerea USR, am fost blocat, exclus etc. de pe toate grupurile interne de comunicare.. Ca să previn comentariile cu «dar tu ce ai făcut ca să nu fie aşa» – nu am candidat niciodată la niciun post de conducere la nivel intern. Poate aici am greşit”, a mai spus Vlad Gheorghe

Scandalul a plecat după ce primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a fost întrebată la Prima TV dacă susţine căsătoriile între persoane de acelaşi sex.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a răspuns Lasconi în emisiunea Insider Politic. Ea a recunoscut că, la referendumul pentru familia tradiţională organizat în 2018, a votat „Da”, adică pentru căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

După o zi de la aceste afirmații, pe 5 noiembrie, președintele USR, Cătălin Drulă, i-a cerut lui Lasconi să se retragă din campania pentru europarlamentare, în caz contrar urmând să o excludă de pe liste prin decizia politică a Biroului Naţional al partidului.

Lasconi a anunțat însă că se retrage singură, iar USR a transmis că ea „va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin din partea USR”.