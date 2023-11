„Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii”, a scris Cătălin Drulă.

Decizia vine după ce primarul USR al orașului Câmpulung Muscel a declarat, sâmbătă, într-o emisiune la Prima TV, că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională din 2018.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Elena Lasconi.

După ce i-a cerut să se retragă, liderul USR o asigură pe Elena Lasconi că va avea în continuare spirjinul partidului pentru activitatea sa de primar.

„Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL. Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație”, a subliniat Drulă.

Atacul la Clotilde Armand

Prima care a reacționat după anunțul făcut public de Elena Lasconi a fost colega sa de partid Clotilde Armand. Aceasta fusese criticată de Lasconi pentru că nu reușește să colaboreze cu Consiliul Local de la Ssectorul 1.

Recomandări În timp ce mii de șoferi, care au ieșit pozitivi la testele antidrog, așteaptă analizele INML cu lunile, Dorian Popa a primit rezultatul în câteva zile. De ce?

„Nu-mi place să vorbesc despre colega mea pentru că mi se pare că a făcut multe greşeli, a şi avut lupte grele, foarte grele, acolo, dar nu-mi place ideea de a nu colabora cu Consiliul Local. Până la urmă, tu eşti votat să faci treabă, nu să fii în permanenţă primar în opoziţie. Nu există aşa ceva”, a spus Elena Lasconi.

Replica primarului sectorului 1

Replica primarului de la sectorul 1 nu a întârziat.

„Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că n-ai ce căuta în nicio funcţie publică”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Clotilde Armand.

O altă reacție critică a venit din partea deputatului Claudiu Năsui.

„Familia este orice vor oamenii să fie familie. Căsătoria este un contract. Statul nu ar trebui să se bage nici în căsătorie și nici în familie”, a scris sâmbătă pe Facebook fostul ministru USR al economiei.

Mesaj dur din partea fiicei

În disputa publică a intervenit şi Oana, fiica Elenei Lasconi, care a publicat un mesaj pe Instagram în care își critică mama pentru votul dat la referendum.

„Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă”, spune Oana Lasconi.

Recomandări REPORTAJ. Acel moment în care „toți părinții te întreabă ce vrei să faci”. Patru tineri din vestul României explică de ce au vrut să fie voluntari la Ambulanță

Ca membru al acelei comunități, nu pot să descriu durerea pe care o simt. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată. Știu că nu era pasionată de subiectul pentru drepturi egale, dar sunt șocată că e preocupată de modificarea Constituției într-un mod jegos. Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi:

Fiica Elenei Lasconi trăiește în Franța, la Paris, iar pe profilul ei de pe Instagram se declară o susținătoare a drepturilor LGBTQ+ally.

Fiica lui Lasconi merge mai departe, afirmând că nu o mai susține pe mama sa, nici pentru alegeri europarlamentare sau prezidențiale, chiar dacă știe că e favorita multora pentru „acest rol”.

Oana Lasconi își încheie mesajul pe Instagram spunând că nu o va mai susține pe mama sa pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale.

Elena Lasconi este unul dintre numele luate în calcul de USR în cursa pentru Cotroceni de anul viitor.

Elena Lasconi face precizări

Duminică, înainte de anunțul făcut de Cătălin Drulă, Elena Lasconi a revenit cu explicaţii pe pagina sa de Facebook.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris politiciana.

„Sunt pentru căsătoria dintre o femeie și un bărbat și pentru un parteneriat legal între persoane de același sex. Cred în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care fac parte. Ne diferențiază însă nuanțele”, a continuat aceasta.

Şi foştii colegi o critică pe Elena Lasconi

Poziţia sa faţă de căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex i-a atras critici şi partea foştilor colegi de partid. „Mă dezgustă, dar nu mă surprinde. Declarațiile astea nu sunt doar afirmații senine ale unei ‘femei din popor. Sunt lipsă crasă de empatie, de păsare”, a scris pe Facebook Nicu Ştefănuţă, europarlamentar ales pe listele USR-Plus, care a demisionat la începutul acestui an din partid.

Şi Ramona Strugariu, eurodeputată şi copreşedintă REPER, a scris: „Eu nu am o problemă cu faptul că doamna Elena Lasconi a votat “Da” la referendumul pentru familia tradițională. E o opțiune de cetățean la fel ca oricare altă opțiune pe care ne-o putem exercita prin vot. Am în schimb o mare problemă cu faptul că în aceste condiții, doamna Elena Lasconi deschide lista candidaților la europarlamentare a unui partid care face parte din cea mai liberală familie europeană și a unui grup politic care apără drepturile omului în fiecare zi”.