Ea a fost reținută pe 9 decembrie 2022 și apoi încarcerată în penitenciarul Haren din Bruxelles după ce la percheziții polițiștii i-au găsit 600.000 de euro.

„În decembrie 2022, când am fost informată de presă în ce acuzații ar fi fost implicați partenerul meu și tatăl fiicei mele, toată existența mea s-a prăbușit, întreaga lume a dispărut brusc, am devenit o mie de bucăți”, spune ea.

Eva Kaili era vicepreședinte al Parlamentului European, unde a ajuns după ce a candidat pe lista socialiștilor greci. Ea a fost exclusă din rândul eurosocialiștilor imediat după ce a fost reținută.

„M-au subestimat, m-au insultat ca femeie, m-au discreditat, dar nu voi recunoaște niciodată că am trădat încrederea oamenilor care m-au onorat atâția ani cu votul lor. De asemenea, am avut încredere în oameni, am învățat să cred în partenerul meu, în prietenul meu”, a transmis ea.

Kaili se declară în continuare nevinovată și spune că nu va reveni în Grecia dacă nu va reuși să convingă instanțele de acest lucru.

„Nu voi pleca capul, dacă nu reușesc să conving justiția belgiană că sunt nevinovată, nu mă voi întoarce niciodată în țara mea, o să-mi fie rușine să privesc în ochi oamenii cu care sunt prietenă de când eram elevă. Rușinea este un sentiment pe care nu-l pot metaboliza, mă șochează”, încheie ea.

Parlamentul European a fost zguduit de un scandal de corupţie de când Eva Kaili, eurodeputata socialistă greacă în vârstă de 44 de ani, unul dintre cei 14 vicepreşedinţi ai instituţiei, a fost arestată într-un scandal de corupție, la finalul anului 2022. Concret, Kaili a fost acuzată că a luat mită de la Qatar pentru apărarea intereselor acestui emirat care a organizat Campionatul Mondial de fotbal în decembrie 2022.

În total, cinci persoane au fost arestate în acest dosar, cel mai sonor nume fiind eurodeputata greacă demisă din funcţia de vicepreşedintă a Parlamentului European.

Justiţia belgiană a hotărât miercuri, 12 aprilie, să o elibereze din arest preventiv pe fosta vicepreşedintă a Parlamentului European, Eva Kaili, şi să o plaseze în detenţie la domiciliu cu o brăţară electronică.

