Reformă profundă a permisului auto în Germania

Ministrul federal al Transporturilor din Germania, Patrick Schnieder (CDU), a prezentat un proiect amplu de reformă a permisului de conducere, menit să reducă costurile și să modernizeze procesul de obținere a categoriei B, care în prezent costă, în medie, aproximativ 3.400 de euro.

Proiectul a fost elaborat într-un grup de lucru împreună cu mai multe landuri federale și vizează o restructurare profundă a formării șoferilor.

Liberalizarea pregătirii teoretice

Potrivit proiectului, partea teoretică a instruirii ar urma să fie puternic liberalizată. Elevii ar putea decide singuri dacă doresc să participe la cursuri teoretice într-o școală de șoferi sau să se pregătească independent și să se înscrie direct la examen.

Astfel, costurile pentru orele teoretice ar putea fi eliminate. În schimb, cei insuficient pregătiți ar trebui să suporte costurile unei eventuale reexaminări.

Școlile de șoferi ar putea organiza cursurile fie fizic, fie online, fără obligația de a deține spații conforme cu reglementările actuale stricte privind suprafața și volumul de aer per cursant. De asemenea, instructorii nu ar mai avea obligația de a confirma dacă un elev este pregătit pentru examenul teoretic.

În plus, catalogul de întrebări pentru categoria B ar urma să fie redus cu aproximativ 30%, ajungând la 840 de întrebări. Organizația TÜV-Verband consideră însă că lipsa unor evaluări digitale obligatorii ale nivelului de pregătire reprezintă o problemă majoră. Potrivit asociației, astfel de verificări ar reduce numărul de reexaminări și ar crește transparența.

Mai puține ore practice și examen mai scurt

Pentru a facilita compararea ofertelor, școlile de șoferi ar urma să fie obligate să transmită prețurile către platforma guvernamentală „Mobilithek”.

De asemenea, centrele de examinare ar trebui să publice ratele de promovare ale probelor practice, astfel încât elevii să poată compara atât costurile, cât și șansele de succes.

Reforma nu vizează doar partea teoretică. În categoria B, competența pentru cutia manuală ar urma să fie dobândită la simulator, nu în trafic real.

Numărul curselor speciale obligatorii (extraurbane, pe autostradă și pe timp de noapte) ar fi redus la minimum: o singură unitate pentru fiecare tip, față de cele 12 actuale.

Durata efectivă a probei practice ar urma să fie redusă de la 30 la minimum 25 de minute, iar durata totală a examenului nu ar trebui să depășească 40 de minute. TÜV avertizează asupra riscului unei „probe light”, în care eficiența ar putea prevala asupra rigurozității.

Părinții, posibil instructori

Cea mai controversată propunere este introducerea așa-numitei „instruiri laice”. O parte din pregătirea practică ar putea fi realizată cu persoane aflate într-un „raport special de apropiere” cu elevul, adică părinți sau rude apropiate, iar un model similar există deja în Austria.

Elevii ar trebui însă să promoveze mai întâi examenul teoretic și să finalizeze cel puțin șase ore practice fără simulator. Ulterior, în faza de instruire laic, ar trebui să parcurgă 1.000 de kilometri documentați într-un registru.

Instructorii laici ar putea fi maximum două persoane, cu permis de cel puțin șapte ani și cu cel mult un punct de penalizare. Vehiculul ar trebui marcat vizibil cu inscripția „Übungsfahrt” (curs de instruire). După această etapă, elevul ar efectua o cursă de evaluare cu instructorul autorizat și cel puțin șase ore suplimentare înainte de admiterea la examen.

Critici privind siguranța rutieră

Criticii avertizează că elevi neinstruiți complet ar participa la trafic fără sistemele de siguranță suplimentare ale unei mașini de școală de șoferi, cum ar fi pedalele duble pentru instructor.

Ministrul susține însă că modelul aplicat în Austria și Luxemburg nu a dus la creșterea insecurității rutiere.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul a 2.424 de școli de șoferi, peste 84% dintre acestea raportează scăderi ale înscrierilor, în medie cu peste 54%, iar 92% atribuie fenomenul reformei anunțate.

În prezent, rata de respingere este ridicată: 44% la proba teoretică și 37% la cea practică pentru categoria B. Expertul în mobilitate Marc-Philipp Waschke-Deden și-a exprimat îndoieli serioase că reforma va reduce semnificativ costurile, avertizând că eventualele lacune în pregătirea teoretică ar putea genera mai multe ore practice suplimentare, cea mai costisitoare componentă a formării.

Pachetul legislativ nu este încă adoptat. Discuțiile continuă în cadrul conferinței miniștrilor transporturilor, iar primele modificări legale sunt așteptate în prima jumătate a anului.

