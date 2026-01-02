Adio permisului din portofel, din 2026

În Germania, aproximativ 54 de milioane de persoane dețin un permis de conducere, iar anual se adaugă peste 1,5 milioane de șoferi noi.

Până acum, documentul fizic, fie el pe hârtie sau sub formă de card, era obligatoriu. Din 2026, această regulă se schimbă fundamental.

Guvernul federal a decis ca șoferii să nu mai fie obligați să poarte asupra lor permisul fizic. În schimb, dovada dreptului de a conduce va fi disponibilă într-o aplicație oficială, instalată pe smartphone.

Permis de conducere digital

Ministerul Transporturilor din Germania a explicat clar noua direcție legislativă: „Proiectul de lege pune bazele juridice pentru introducerea unui permis de conducere digital. În viitor, permisul de conducere în format card poate rămâne acasă, deoarece documentul va fi accesibil prin smartphone și, prin urmare, verificabil digital”.

Autoritățile vor putea verifica în timp real valabilitatea permisului, fără hârtii, fără explicații și fără amenzi pentru celebrul motiv „l-am uitat acasă”.

Potrivit Ministerului Transporturilor, obiectivul este clar: „Scopul este ca permisul de conducere digital național să fie disponibil până la sfârșitul anului 2026”.

Într-o primă etapă, permisul digital va funcționa în paralel cu varianta clasică, urmând ca șoferii să poată alege dacă mai păstrează documentul fizic asupra lor.

Digitalizarea a început deja cu talonul auto în Germania

Germania a făcut deja primii pași concreți prin introducerea aplicației oficiale i-Kfz, disponibilă pentru Android și iPhone. Prin aceasta, șoferii pot stoca certificatul de înmatriculare direct pe telefon.

„De acum înainte, cetățenii își pot încărca documentele de înmatriculare a vehiculelor în aplicație pe smartphone-urile lor și le pot accesa convenabil în orice moment. Datorită acestei inovații, documentele de înmatriculare a vehiculelor nu mai trebuie să fie purtate pe hârtie atunci când conduc o mașină sau o motocicletă”, au anunțat autoritățile din Germania.

Aplicația i-Kfz permite inclusiv partajarea temporară a documentelor către un service auto sau către o altă persoană care conduce vehiculul.

În plus, sistemul trimite notificări automate pentru inspecția tehnică periodică.

Prin această schimbare, Germania devine una dintre primele țări europene în care nu mai este necesar permisul de conducere în format fizic.

