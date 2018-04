Sebastian Stan, cel mai popular actor român, care a reuşit să se impună în industria americană de film, a venit în România pentru premiera filmului ”I, Tonya” și a fost întâmpinat ca un adevărat star. Deși a plecat din țară pe când avea doar opt ani, actorul vorbește foarte bine în limba română și a transmis un mesaj cititorilor Libertatea.

Marii regizori i-au remarcat şarmul şi talentul şi l-au cooptat în producţii de Oscar. În „Marţianul“ (care a primit şapte nominalizări la Oscar) a jucat alături de Matt Damon, iar în altă peliculă premiată, „Lebăda Neagră“, face parte dintr-o distribuţie de top alături de Natalie Portman, Mila Kunis şi Vincent Cassel. A jucat şi în music-hall-uri pe Broadway şi în serialul american, popular printre adolescenţi, „Gossip Girl“. Cu asemenea succes în spate, nici nu e de mirare că zeci de fani s-au înghesuit să-l vadă, să-l fotografieze și să obțină un autograf de la el.

Sebastian Stan a fost impresionat de căldura cu care a fost întâmpinat și a declarat că e o adevărată bucurie să se întoarcă, după 13 ani de la ultima sa vizită, în țara lui natală. Evident, a punctat faptul că nu a uitat …gustul sarmalelor cu mămăliguță.

Deși era copil când a plecat din România, actorul în vârstă acum de 35 de ani, vorbește încă foarte bine românește, dovedind inclusiv ca ”prinde” subtilități de limbaj și glume. ”Mama mea a fost cea care a insistat să continui să vorbesc românește, ei îi datorez asta, deși a fost destul de dificil, noi mai întâi am plecat în Austria, unde a trebuit să învâț germană, mai apoi în America, unde am învâțat engleză, a povestit Sebastian Stan.

Andreea Esca, alesă să-l prezinte pe Sebastian Stan publicului din România, a reușit să creeze o atmosfera foarte destinsă pe scenă, dialogul dintre ea și actorul de origine română fiind presărat cu nenumărate glume și hohote de râs. Alături de ei, pe scenă a urcat și regizorul Cristian Mungiu.

Tot în limba română a transmis Sebastian Stan și un mesaj pentru cititorii Libertatea. ”Așa m-a învățat pe mine mama și vă transmit și vouă. Înainte! Țineți-o tot înainte!” a spus actorul.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, în Constanţa. S-a mutat la Viena împreună cu mama sa, când avea opt ani, iar la 10 ani a jucat primul rol în film, în „71 fragments of a Chronology of Chance“ regizat de celebrul austriac Michael Haneke. Doi ani mai târziu, familia a plecat peste Ocean şi s-a stabilit în Rockland County, New York. Sebastian a absolvit Universitatea Rutgers din New Jersey şi a studiat la Globe Theater din Londra timp de un an.

Sebastian Stan (35 de ani) este invitatul de onoare al celei de-a doua ediţii American Independent Film Festival și prezintă, în premieră în România, cel mai recent film al său, „I, Tonya“, în regia lui Craig Gillespie

