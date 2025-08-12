Știrea falsă are următorul titlu: „«Ne-au obligat să distrugem toate materialele»: Interviu exclusiv cu Alex Dima despre «România, te iubesc!»”. Informațiile prezentate sunt false și nu fac parte dintr-un interviu publicat de Libertatea.

Grafica site-ului Libertatea a fost copiată și plasată pe un site fals care are adresa ajarjarsound.com, apoi știrile false au fost publicate și răspândite pe rețelele de socializare.

Site-ul fals a fost creat în urmă cu doar o zi, respectiv pe 11 august 2025 și ca adresă principală orașul Chicago din Statele Unite ale Americii.

Echipa Libertatea se dezice clar și ferm de orice site sau platformă care folosește în mod neautorizat imaginea și brandul nostru pentru a distribui informații false, manipulative sau fake news. Menționăm că Libertatea nu are nicio legătură cu astfel de surse și recomandăm cititorilor să se informeze exclusiv din canalele noastre oficiale.

Orice conținut fals asociat numelui nostru este o tentativă de inducere în eroare și poate avea consecințe grave asupra opiniei publice. Vă rugăm să verificați întotdeauna sursa informațiilor și să fiți precauți în fața materialelor neconfirmate.

