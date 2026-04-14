Mesajul familiei lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București. Fostul mare fotbalist și antrenor a încetat din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Răzvan Lucescu și întreaga sa familie și-au exprimat acum aprecierea pentru modul exemplar în care s-a desfășurat ceremonia de înmormântare „în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu”, potrivit GSP.ro.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist”, se arată în scrisoare.

Aceasta conține o listă cu mai multe instituții publice și private care au fost alături de familie în această perioadă.

„În mod deosebit, dorim să aducem mulțumiri:

  • Bisericii Ortodoxe Române și întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum și preoților și Corului Tronos, care au oficiat și au dat profunzime slujbei de înmormântare;
  • Guvernului României, prin instituțiile sale;
  • Federației Române de Fotbal, care, prin președintele ei, domnul Răzvan Burleanu, și membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă și sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naționale;
  • Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum și Regimentului de Gardă și Protocol din cadrul Ministerului
  • Afacerilor Interne și Comenduirii Garnizoanei București;
  • Poliției Române, precum și structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcției
  • Generale de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Rutiere București, pentru profesionalismul, promptitudinea și sprijinul esențial acordat în asigurarea bunei desfășurări a ceremoniei;
  • Jandarmeriei Române, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, pentru sprijinul acordat și implicarea în asigurarea ordinii și desfășurării în condiții optime a ceremoniei;
  • Serviciului de Ambulanță privată Sanador, pentru sprijinul acordat și implicarea profesională în asigurarea asistenței medicale pe întreaga durată a ceremoniei;
  • Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții, pentru punerea la dispoziție a Stadionului Arena Națională și a tuturor facilităților necesare pe perioada desfășurării evenimentului;
  • Personalului Secției de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București;
  • Administrației Cimitirului Bellu;
  • Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securității;
  • Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul și dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului”.

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu”, potrivit scrisorii

„Nu am fost singuri nicio clipă”

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, și întreaga sa familie au spus că în mijlocul acestei dureri nu s-au simțit niciodată singuri.

„În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare. Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu”, se mai arată în scrisoarea familiei lui Mircea Lucescu.

Antrenorul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a plecat spre Grecia, duminică, în prima zi de Paște, la doar două zile de la înmormântarea tatălui său.

Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată WOW! Secretul: "Mănânc..." Incredibil cum a reușit! Felicitări!
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Ultima oră! Tragedie în politica românească! Celebrul politician a murit în zi de Paște, în puterea vârstei, iar George Simion e devastat: “Cu mare tristețe anunțăm plecarea la Domnul…”
BREAKING! Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și confirmă ceea ce mulți bănuiau. Ce i-au făcut părinții lui Felix: "Povestea pe care am trăit-o și despre care nu am scos un cuvânt 8 luni…"
Ce a pățit Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix... Vedeta a rupt tăcerea despre gestul familiei sportivului care a lăsat-o singură în cele mai grele momente!
Presiune uriașă pe sistemul de pensii: Tot mai puțini angajați susțin armata de pensionari a României
Călin Georgescu, în fața judecătorilor de la Înalta Curte. Susținătorii lui au venit cu porumbei albi și flori: „Pace, credință și iubire”
De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în Grecia, după ce a petrecut Paștele alături de Andreea Popescu, fosta soție. „Doar noi doi”
Unde au apărut Andra și Cătălin Măruță după ce au petrecut Paștele la Brașov: „Întâlnire de suflet”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Cât vor plăti șoferii dacă le este ridicată mașina. Cine sunt primii afectaţi de noile scumpiri
Când se spală rufele după Paște în Săptămâna Luminată. Asta trebuie să știe orice bun creștin! Din păcate, mulți greșesc
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mihaela Rădulescu, mărturisire total neașteptată despre familia lui Felix Baumgartner! Ce s-a întâmplat, de fapt, după moartea sportivului: „Nimeni nu a venit”
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Ce a ieșit la iveală după tragedia din Snagov, unde Mihai și David și-au găsit sfârșitul împreună. Cum s-a filmat șoferul cu doar 3 zile înainte
Dominic Fritz, primul politician român care felicită Ungaria pentru victoria lui Peter Magyar: „Și-au luat democrația înapoi”
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Doar două echipe se mai bat la campionat!” Semnal de alarmă pentru echipa lui Bergodi
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
