Mesajul familiei lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din București. Fostul mare fotbalist și antrenor a încetat din viață pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Răzvan Lucescu și întreaga sa familie și-au exprimat acum aprecierea pentru modul exemplar în care s-a desfășurat ceremonia de înmormântare „în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu”, potrivit GSP.ro.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist”, se arată în scrisoare.

Aceasta conține o listă cu mai multe instituții publice și private care au fost alături de familie în această perioadă.

„În mod deosebit, dorim să aducem mulțumiri:

Bisericii Ortodoxe Române și întâi-stătătorilor ei, Bisericii „Sfântul Elefterie”, precum și preoților și Corului Tronos, care au oficiat și au dat profunzime slujbei de înmormântare;

Guvernului României, prin instituțiile sale;

Federației Române de Fotbal, care, prin președintele ei, domnul Răzvan Burleanu, și membrii acesteia, ne-a fost alături pe întreaga durată a funeraliilor, prin implicarea constantă și sprijinul acordat în găzduirea ceremoniilor naționale;

Cancelariei Onorurilor, pentru întregul sprijin acordat în organizarea onorurilor dedicate domnului Mircea Lucescu, precum și Regimentului de Gardă și Protocol din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne și Comenduirii Garnizoanei București;

Poliției Române, precum și structurilor din subordinea acesteia, în mod special Direcției

Generale de Poliție a Municipiului București și Brigăzii Rutiere București, pentru profesionalismul, promptitudinea și sprijinul esențial acordat în asigurarea bunei desfășurări a ceremoniei;

Jandarmeriei Române, prin Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, pentru sprijinul acordat și implicarea în asigurarea ordinii și desfășurării în condiții optime a ceremoniei;

Serviciului de Ambulanță privată Sanador, pentru sprijinul acordat și implicarea profesională în asigurarea asistenței medicale pe întreaga durată a ceremoniei;

Primăriei Municipiului București, prin Direcția Generală de Investiții, pentru punerea la dispoziție a Stadionului Arena Națională și a tuturor facilităților necesare pe perioada desfășurării evenimentului;

Personalului Secției de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București;

Administrației Cimitirului Bellu;

Firmelor de pază privată implicate în asigurarea securității;

Firmei Beligi Servicii Funerare, reprezentată de domnul Andrei Cristea, pentru profesionalismul și dedicarea manifestate pe întreaga durată a organizării evenimentului”.

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu”, potrivit scrisorii

„Nu am fost singuri nicio clipă”

Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, și întreaga sa familie au spus că în mijlocul acestei dureri nu s-au simțit niciodată singuri.

„În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare. Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu”, se mai arată în scrisoarea familiei lui Mircea Lucescu.

Antrenorul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a plecat spre Grecia, duminică, în prima zi de Paște, la doar două zile de la înmormântarea tatălui său.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE