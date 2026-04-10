Cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Naţională către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar, de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, se va face pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Rute ocolitoare recomandate: -Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei; -Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității; -Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20, la cimitirul Bellu. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, fiind recunoscut, astfel, meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Înhumarea propriu-zisă va avea loc la ora 13:10. Accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, conform dorinţei familiei.

Mircea Lucescu a murit marţi, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani la Spitalul Universitar de Urgență București. El a condus ultimul său meci în data de 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială, cu 1-0.

Mircea Lucescu şi-a dedicat peste 60 de ani fotbalului, fiind unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi antrenori din lume. „Il Luce” se află pe locul 3 în clasamentul celor mai titraţi antrenori din lume datorită succeselor obţinute în cariera sa de antrenor, obținând nu mai puțin de 35 de trofee.