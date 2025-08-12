„Cele două puncte strălucitoare de pe cerul de dimineaţă sunt planetele Jupiter şi Venus, care în această perioadă, se văd de pe Pământ foarte aproape una de cealaltă. Această conjuncţie va persista încă câteva zile, dar nu există niciun motiv de îngrijorare”, a explicat Hansjürgen Köhler, directorul centrului pentru raportarea OZN-urilor.

Explicația fenomenului astronomic bizar

Planetele sunt foarte vizibile dimineața devreme, când celelalte stele s-au estompat. În următoarele nopți, ele vor apărea una deasupra celeilalte.

Cele mai multe apeluri au venit din vestul Germaniei – Hesse și Renania-Palatinat. Au existat raportări și din sud-vest (Baden-Württemberg) și nord (Mecklenburg-Pomerania, Schleswig-Holstein, Saxonia Inferioară), precum și din Bavaria.

CENAP oferă explicații științifice pentru fenomenele cerești observate de cetățeni. Înființat în 1973 în Hesse, centrul a primit peste 12.000 de raportări OZN până în prezent, conform statisticilor proprii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE