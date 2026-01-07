Valoarea terenurilor agricole din România a crescut de 4,2 ori în ultimul deceniu

În ultimii 10 ani, valoarea terenurilor agricole din România a crescut de 4,2 ori, ajungând în 2024 la 8.700 de euro pe hectar, cu 35% mai mult decât în Franța.

În 2015, un hectar de teren arabil costa 2.039 de euro în România, comparativ cu 6.000 de euro în Franța. Această evoluție poate fi explicată prin mai mulți factori, spune Alina Crețu, director executiv al Forumului Agricultorilor și Producătorilor Profesioniști din România.

„Creșterea prețurilor în România în ultimii 10-15 ani nu e doar un fenomen de moment, ci rezultatul mai multor trenduri simultane, precum consolidarea fermelor și investițiile făcute în România, subvențiile și accesul la fonduri UE și stabilitatea și structura pieței în Franța”, explică Alina Crețu, care deține o fermă și a studiat la Lille, în nordul Franței.

Ce influențează prețul terenurilor

Un alt factor care a contribuit la creșterea valorii terenurilor în România este interesul crescut al investitorilor locali și străini pentru regiunile cu infrastructură agricolă dezvoltată sau situate în apropierea piețelor de desfacere, precum portul Constanța, Bărăganul sau Câmpia de Vest.

„Prețurile sunt mai mari acolo unde există cerere ridicată și potențial productiv mai mare”, adaugă Crețu.

În schimb, în Franța, piața funciară este considerată matură, cu prețuri relativ constante. „Piețele funciare din vestul Europei sunt mature. Terenul a devenit scump cu mult timp înainte de 2015 și, în absența unor șocuri majore, prețurile tind să evolueze lent”, explică Alina Crețu. De asemenea, Franța are reguli stricte pentru protejarea fermelor familiale și pentru prevenirea fluctuațiilor mari de preț pe termen scurt.

Randamentul culturilor din România, mult sub cel din Franța

Chiar dacă valoarea terenurilor din România a crescut mai rapid, randamentul agricol rămâne mult în urma celui din Franța. În 2024, randamentul mediu la grâu în România a fost de 4 tone/hectar, cu 50% mai mic decât media franceză de 6 tone/hectar.

La porumb, diferențele sunt și mai mari, cu o producție medie de 3-4 tone/hectar în România, față de 9-10 tone/hectar în Franța.

Asta se datorează în principal faptului că agricultura românească este dominată de ferme mici, de până la 5 hectare, care au o productivitate mai redusă.

Cât costă un hectar de teren agricol în zona București-Ilfov

În 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în România era de 43.280 de lei, conform unei analize realizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, cu 37.693 de lei/ha, în timp ce Regiunea București-Ilfov a avut cel mai mare preț, de 62.477 de lei/ha.

Prețurile medii ale terenurilor arabile pe regiuni de dezvoltare în anul 2024 (lei/ha). Sursa: INS

La nivel european, România s-a situat în 2024 la mijlocul clasamentului, cu un preț mediu de 8.700 euro/ha pentru terenurile arabile, conform datelor Eurostat. Prețurile au variat între 4.825 de euro/ha în Letonia și 201.263 de euro/ha în Malta.

Comparativ cu 2023, prețul mediu al terenurilor arabile a crescut cu aproximativ 4%, cea mai semnificativă majorare fiind consemnată în Regiunea Sud-Vest Oltenia, unde prețurile au urcat cu 8,3%.

