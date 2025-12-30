Cel mai scump teren agricol din Uniunea Europeană se vinde în Malta, unde prețul mediu al unui hectar de teren arabil a ajuns la 201.263 de euro/ha, potrivit Agro-Tv.

Nivelul extrem este explicat de suprafața foarte redusă a terenurilor agricole, competiția intensă pentru utilizarea solului și presiunea urbană ridicată. Practic, terenul agricol este o resursă rară, iar acest lucru se reflectă direct în prețuri.

La polul opus se află Letonia, unde un hectar de teren arabil a costat, în medie, 4.825 euro/ha în 2024, cel mai scăzut preț din Uniunea Europeană.

Alte state din Europa Centrală și de Est se mențin, de asemenea, sub media UE, beneficiind de suprafețe agricole mai mari și presiune mai redusă asupra pieței funciare.

Discrepanțele sunt evidente și în cazul pășunilor permanente.

Țările de Jos au raportat cel mai ridicat preț, de 77.609 euro/ha, susținut de cererea mare din zootehnie și densitatea ridicată a fermelor.

În schimb, Bulgaria a înregistrat cel mai mic nivel, de doar 1.877 de euro/ha.

România rămâne în jumătatea inferioară a clasamentului european. În 2024, prețul mediu al terenului arabil a fost de 8.700 de euro/ha, iar al pășunilor permanente – de 6.257 de euro/ha. Nivelurile relativ reduse explică interesul investitorilor și indică un potențial de creștere pe termen mediu al pieței funciare agricole.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE