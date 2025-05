Soțul și soția au fost găsiți de echipele de salvare pe 10 mai, în mașina lor Ferrari, în valoare de 355.000 de euro, în localitatea Boca de Huérgano, în nordul Spaniei, în apropierea uneia dintre autostrăzile naționale.

A couple aged 78 and 58 have died in a horror crash in Spain after their Ferrari skidded off the road and plunged into a river.

The pair – who were driving with a UK number plate and are thought to be British – were found on Saturday by rescuers in Boca de Huergano, northern pic.twitter.com/Cg2hyqo17x

