Copila fusese bolnavă de mai multe zile, iar testul rapid confirmase diagnosticul de gripă. Deși primise tratament, starea ei s-a agravat rapid, iar în urma unui stop cardio-respirator, medicii au fost nevoiți să declare decesul după mai bine de o oră de resuscitare.

Tragedia a avut loc la doar patru zile după ce, sâmbătă, fetița din Râmnicu Vâlcea fusese pentru prima dată adusă la urgență cu simptome de viroză respiratorie.

„La noi a venit la cabinetul de pediatrie în urgență cu o stare generală foarte gravă, greu cooperantă, și a fost transferată la camera de resuscitare din compartimentul urgențe majore, unde în următoarele 2-3-5 minute a făcut un stop cardio-respirator, iar după manevrele de resuscitare, pacienta nu a ieșit din stop”, a declarat dr. Florin Ghiță, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

În același weekend, o femeie de 81 de ani, internată la Spitalul Județean Sibiu, a murit infectată tot cu virusul gripei de tip A. Aceasta nu era vaccinată antigripal și suferea de mai multe comorbidități, ceea ce i-a agravat starea.

Medicii avertizează că gripa nu este o simplă răceală, ci o boală cu evoluție imprevizibilă, care poate afecta întregul corp și poate duce la complicații severe.

Pneumoniile virale și supra-infecțiile bacteriene sunt printre cele mai frecvente riscuri. Sezonul de gripă din această iarnă a fost deosebit de grav, cu peste 80 de persoane care au murit și aproape 50 de cazuri severe internate săptămâna trecută.

Specialiștii subliniază importanța vaccinării antigripale, chiar dacă numărul de cazuri este în scădere. Vaccinul este sigur și poate preveni formele severe ale bolii, spun medicii, care recomandă imunizarea tuturor persoanelor, nu doar celor vulnerabile.

Până acum, peste 1,3 milioane de români s-au vaccinat antigripal, majoritatea lor fiind din categoriile la risc.

Primele cazuri de așa-numită „supergripă” au fost confirmate oficial și în România încă de la mijlocul lunii decembrie. Virusul circula deja în mai multe state europene și a dus la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Diferența dintre gripă și o viroză respiratorie obișnuită nu se face doar pe baza unui simptom izolat, ci pe modul în care boala debutează și evoluează.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) arată că sezonul gripal a început mai devreme la noi și este mai agresiv decât în anii trecuți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE