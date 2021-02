O fetiță de 8 ani a ajuns să cântărească doar 9 kilograme, după ce a fost înfometată și torturată de mama sa adoptivă

Având greutatea şi aspectul unui copil de 3 ani, fetița a fost găsită, din întâmplare, de un vecin din orașul Bryansk.

Vladislav Skorodumov a vizitat casa familiei Irinei, iar la un moment dat a deschis ușa unei încăperi. Acolo se afla micuța, legată de un scaun pentru bebeluși. Fetița era înfometată și suferea de degerături, fiind incapabilă să meargă.

„Nu putea ieși singură de acolo. Picioarele ei erau albăstrui, era foarte slabă. Am luat copilul și i-am spus că nu o voi returna până la sosirea poliției. Am dus-o acasă, am spălat-o şi i-am dat să mănânce. I-am dat apă şi a băut două pahare”, a spus bărbatul.

Irina cântărea doar 9 kilograme și nu putea să se hrănească singură, să vorbească sau să meargă, deși atunci când a fost adoptată era „complet sănătoasă”.

Din nefericire, mama ei vitregă, Natalya Zubachyova, în vârstă de 44 de ani, a supus-o unor chinuri îngrozitoare. În tot acest timp, femeia le oferea dragoste şi atenţie celorlalți copii ai săi.

Natalya Zubachyova a ajuns în fața unui judecător.

Ea a recunoscut că a „provocat intenţionat un prejudiciu grav sănătăţii” fiicei sale adoptive.

„Mă pocăiesc profund. Nu sunt o ticăloasă, a fost lipsa mea de experiență. Regret ce am făcut și sunt gata să plătesc pentru faptele mele, dar te rog nu mă pedepsi pentru că am cedat unei ispite. Nu am vrut să fac rău”, a spus ea în instanță.

Femeia a fost condamnată la opt ani de închisoare, iar minorii au fost duși într-un orfelinat.

Irina, care nu fusese niciodată la grădiniță sau la școală, își revine lent. Ea cântăreşte 16 kilograme, însă arată ca o fetiţă de 4 ani.

