Totul se întâmplă după ce fiica Laurei Crișan i-a deschis proces mamei sale și îi solicită despăgubiri morale în valoare de 500.000 de euro pentru tot ce s-a întâmplat. Magistrații Tribunalului Arad rămân în pronunțare.

„Vreau doar să spun că sunt nevinovată și nu am nicio legătură cu faptele și împrejurările care au dus la moartea tatălui meu. Asta vreau să spun! Și asta am susținut de la început!”, a spus Laura Crișan, la procesul de la Tribunalul Arad.

De asemenea, aceasta cere inculparea frizerului suspectat că ar fi confecționat bomba în atacul care a dus la moartea omului de afaceri din Arad, Ioan Crișan. Acesta a murit în 2021, după explozia mașinii sale.

Omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe 29 mai 2021, la vârsta de 66 de ani, în urma unui atentat cu bombă. Mașina sa Mercedes a explodat în parcarea unui supermarket din Arad, la scurt timp după ce a pornit motorul și a început deplasarea.

Cazul este considerat de către anchetatori crimă cu premeditare (omor calificat), fiind vorba de o bombă artizanală pusă sub scaunul șoferului, cu sistem de declanșare la pornirea motorului.

Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situate la câţiva kilometri de municipiul Arad.

În octombrie 2024, după mai bine de trei ani de anchetă, fiica sa, Laura Crișan, a fost arestată preventiv, fiind considerată principala suspectă în comiterea asasinatului.

Mai sunt judecați pentru implicare în asasinatul cu bombă al lui Ioan Crișan doi bărbați, acuzați de executarea faptei: Bogdan Adrian Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc.

Laura Dronca este acuzată de instigare la omor calificat (în formă agravată – violență în familie), instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii susțin că ea ar fi comandat și plătit asasinatul, suma vehiculată fiind de circa 100.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE