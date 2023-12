Pacheco a fost răpit Nir Oz, o comunitate rurală de la granița cu Fâșia Gaza, unde avea grijă de Amitai Ben Zvi, în vârstă de 80 de ani, ucis în atacul Hamas. Filipinezul descris condițiile crunte pe care le-a îndurat în captivitate.

„Primeam o jumătate de pâine pita pe zi. Nu o mâncam pe toată odată. De fiecare dată când mă zgâria stomacul, mâncam câte puțin. Dar nu era suficient”, a amintit Jimmy.

„Dacă trebuia să merg la toaletă, trebuia să întreb teroriștii”, a spus el. „Mi-au dat de fiecare dată câte un pic de hârtie igienică. Nu am folosit-o; am ținut-o în buzunar“, continuă Jimmy.

Părea că suntem la vreo 40 de metri sub pământ, așa că pereții erau umezi. Puneam hârtia pe care am salvat-o pe pereți până se umezea. Apoi o mâncam. Era singura soluție să nu-mi fie stomacul gol. Gelienor „Jimmy” Pacheco:

„Tatăl meu m-a părăsit când aveam 12 ani, vreau să nu fie la fel pentru copiii mei, lasă-mă să trăiesc, Doamne!”

Filipinezul a spus că și-a luat putere în timpul petrecut în captivitate din gândul la copiii săi. „De aceea am mâncat hârtie igienică; pentru ei a trebuit să supraviețuiesc. M-am rugat lui Dumnezeu spunând: «Tatăl meu m-a părăsit când aveam 12 ani, să nu fie la fel pentru ei, lasă-mă să trăiesc. Sunt dispus să stau aici 10 ani, doar lasă-mă să trăiesc»”.

Pacheco, căsătorit și tatăl a trei copii, a împărtășit momentele de teroare pe care le-a simțit când teroriștii Hamas s-au infiltrat în kibuț, prin răpirea sa și până în ziua mult așteptată a eliberării.

„Am auzit focuri de armă din casele din apropiere. Am trimis un mesaj pe telefonul soției mele; i-am spus: «Ai grijă de copii, păstrează banii pe care i-am câștigat lucrând în Israel pentru viitorul lor»”, a spus el.

„Unul dintre teroriști a tras cu o armă automată lângă urechea mea până când și-a golit încărcătorul”

Pacheco a spus că nu se aștepta ca teroriștii care l-au răpit să-l țină în viață: „Am văzut cum l-au ucis pe angajatorul meu, fără a avea capacitatea de a se apăra. Ei au crezut că sunt soldat, în timp ce îmi puseseră arma la. Unul dintre teroriști a tras cu o armă automată lângă urechea mea până când și-a golit încărcătorul”, a descris el.

Pacheco a spus că a fost ținut într-o celulă în primele două săptămâni de captivitate. Apoi a fost transferat într-un alt tunel subteran, împreună cu mulți alți ostatici, inclusiv rezidenți ai comunităților din sudul Israelului.

Pacheco a descris și momentele eliberării sale din captivitate: „Am început să plâng când am ieșit din tunel. Am văzut lumina soarelui și am respirat aer curat. Am îngenuncheat și i-am mulțumit lui Dumnezeu”.

Cred că sunt bine datorită lui Dumnezeu și copiilor mei. Am devenit mai puternic. Mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine. Gelienor „Jimmy” Pacheco:

Gelienor „Jimmy” Pacheco s-a numărat printre cei 239 de oameni răpiți în timpul conflictului din 7 octombrie.

În prezent este în custodia Ambasadei Filipinelor în Israel.

Într-o conversație cu Ido și Gilad Ben Zvi, care au venit să se întâlnească cu el la Centrul Medical Shamir, după eliberare, Pacheco le-a spus: „Tatăl vostru mi-a spus să vă spun că vă iubește și mi-a strigat: «Du-te, fugi. Salvează-te»”.

Când a fost externat, personalul medical l-a însoțit cu aplauze.

