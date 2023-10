Accidentul mortal a avut loc pe 17 octombrie. Anchetatorii au spus că Bohm, fiul unui milionar din Malibu, ar fi pierdut controlul mașinii sale înainte de a lovi 3 autoturisme parcate, ce au strivit 4 studente care mergeau pe stradă, ucigându-le pe loc.

El conducea de-a lungul Pacific Coast Highway, o arteră renumită pentru virajele sale. El conducea cu 104 mile pe oră în loc de viteza permisă în acea porțiune de drum, de 72 mph, Adică 167 km/h, în loc de 72.

Bohm a scăpat nevătămat. Niamh Rolston, 20 de ani, Peyton Stewart, Asha Weir și Deslyn Williams, toate de 21 de ani, sunt tinerele care și-au pierdut viața.

These are the four Pepperdine students who were killed in the crash along the PCH in Malibu this week, struck by 22-year-old Malibu resident Fraser Bohm.

Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir, and Deslyn Williams were all seniors at the University & sorority sisters. #RIP pic.twitter.com/3FsusiEF0W