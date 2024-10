În vârstă de 38 de ani, Andra e una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Toate concertele ei din orașele țării se țin cu casa închisă, la fel și concertul ei celebru de pe Wembley Arena din Londra, unde a avut 13.000 de spectatori. Dincolo de carieră, e căsătorită cu prezentatorul Cătălin Măruță, alături de care are doi copii.

Acum, ea a surprins cu decizia luată, a ajuns la nutriționist pentru că își dorește să slăbească. Pe Instagram, artista și-a anunțat admiratorii că nu va apela la diete stricte și nici nu va ține cont de numărul caloriilor.

Andra: „Nu mă veți vedea numărând calorii”

„Dragii mei, am fost recent să vorbesc cu un nutriționist, care mi-a explicat că reeducarea alimentară înseamnă sănătate, nu diete stricte! Nu mă veți vedea numărând calorii, dar sigur mă veți vedea adoptând un stil de viață sănătos, perfect pentru ritmul alert în care îmi trăiesc fiecare zi”, a spus Andra. Totodată, a și mărturisit motivul principal pentru care vrea să dea câteva kilograme jos.

„Nu e o dorință de a arăta bine, pentru că sigur că există asta, ca și femeie îmi doresc să arăt bine, să încap într-o rochie cu măsura mai mică, sunt dorințele astea. Dar în ceea ce mă privește, sănătatea este pe primul loc. Dacă sunt sănătoasă, pot să îmi duc la bun sfârșit toate proiectele”, a mai explicat ea.

Fanii au și reacționat, mulți i-au făcut complimente. „Arăți bine, Andra. Noi te iubim oricum și important e să fii sănătoasă. Trăim într-o lume superficială, unde oamenii cumpără după ambalaj în loc să aprecieze interiorul fiecărui om sau chiar produs în general”, a comentat unul dintre fanii ei.

„Cu siguranță voi lua și eu sfatul tău în considerare, sănătatea noastră este foarte importantă și trebuie să facem ceva pentru ea ❤️”, a scris altcineva.

Andra a spus că are 10 kilograme în plus

În urmă cu câteva luni, la „Românii au talent”, Andra Măruță a dezvăluit, de la masa juraților, că până de curând kilogramele în plus reprezentau pentru ea un subiect care îi dădea mari bătăi de cap și care îi aducea multă tristețe. „Este foarte interesant ce se întâmplă aici, pentru că azi dimineață când ieșeam din cabină vorbeam cu colegii mei și discutam despre cum te simți, câți ani avem, câte kilograme. Am cu 10 kilograme mai mult decât ar fi trebuit la înălțimea mea să am.

În primă fază am fost complexată de acest lucru, ba mai mult că, dacă purtam o pereche de pantaloni, vă arăt, am o burtică ce pare că sunt gravidă. Aici mi se pun toate kilogramele, dar mă simt așa de sexy și de frumoasă! Nimeni nu-i ca mine, ia uite! Sunt susținută de colegii mei”, a declarat Andra.

„Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat”

De asemenea, Andra a recunoscut că la început i-a fost greu să se accepte așa cum e, însă în cele din urmă a trecut peste această etapă. „Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem.

Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel, așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima. Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea!

Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine”, a mai spus Andra la Pro TV.

