Noul SUV diferă ca design de celebrul Duster. Bara de protecție, capota, dar și alte elemente decorative au fost special concepute pentru acest model. Portbagajul are o capacitate de 667 de litri, iar sistemul de aer condiționat a fost îmbunătățit.

De asemenea, autoturismul dispune și de un încărcător cu inducție pentru smartphone. Producătorul a anunțat că va fi disponibilă și o nouă culoare de caroserie, Indigo Blue.

În premieră pentru Dacia, Bigster, noul SUV, are un plafon panoramic cu trapă, iar parbrizul are protecție fonică. Dacia Bigster HYBRID 155 are un motor de 1,8 l cu 4 cilindri pe benzină, două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată.

