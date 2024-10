„Când ANFP m-a pedepsit anul trecut, mulți urmăritori mi-au spus să «ispășesc» pedeapsa cu o platformă pentru adulți Mi s-a părut o nebunie, pentru că, fiind arbitru, era imposibil. Știm cu toții că este un mediu supermacho și că nu va fi bine văzut. După ce am fost suspendată, m-am gândit la asta și m-am hotărât. Acum nu am pe nimeni căruia trebuie să-i explic ce fac”, a afirmat Cindy.

„Dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă”, este deviza fostei arbitre. Zis și făcut!

În weekendul trecut, fosta arbitră și-a deschis pagina pe Onfayer, platformă pentru adulți cu conținut plătit. A avut 100 de urmăritori în mai puțin de 24 de ore. Abonamentul costă 19.000 de pesos (20 de euro), deci a depășit 2.000 de euro într-o singură zi.

Nu făcusem în viața mea o ședință foto, nu am făcut niciodată fotografii sexy. Acea parte din mine, cea senzuală, am reprimat-o când eram arbitru.

„Am scăpat de rușinea de a-mi arăta corpul”

În ceea ce privește cât de departe intenționează să meargă, Cindy afirmă că „adevărul este că nu am o limită. Este ceva ce voi dezvolta zi de zi. Dacă am chef să pozez nud, o voi face. Simt că am scăpat deja de rușinea de a-mi arăta corpul”.

Anul trecut, Cindy Nahuelcoy, care devenea, în 2020, primul arbitru asistent din istoria primei divizii a fotbalului chilian, a intentat un proces de milioane de pesos împotriva ANFP pe motiv de „încălcare a drepturilor fundamentale”, după ce a fost suspendată 40 de meciuri, pedeapsă redusă ulterior la 30 de jocuri.

Cindy solicită în jur de 100.000 de euro, pentru cei 11 ani compromiși în cariera de arbitru, încălcarea drepturilor fundamentale, remunerație restantă și daune morale.

Ea l-a denunțat public pe Julio Bascuñán, membru al Comisiei de Arbitri, pe care l-a acuzat că o favorizează la delegări pe colega sa, Leslie Vásquez, „cu care are o relație sentimentală”.

Cazul a fost respins de ANFP, iar avocatul lui Cindy, Diego Sobarzo, a explicat că sancțiunea „a depășit cadrul legal, deoarece legea permite doar angajatorului să aplice amenzi, iar în acest caz i-au împiedicat să-și dezvolte profesia, i-au exclus de la discuții tehnice și teste fizice, pierzând ecusonul FIFA”.

