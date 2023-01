Un producător al rețelei americane de televiziune a putut vizita statuia scriitoarei Lesia Ukrainka din capitala Rusiei și a văzut cum se depun în continuare flori. La baza monumentului au fost depuse flori, o jucărie și o fotografie înrămată a blocului de apartamente din Dnipro lovit de rachete.

Și jurnalistul Matthew Luxmoore, de la Wall Street Journal, a distribuit imagini cu memorialul improvizat de la poalele statuii din centrul Moscovei.

A makeshift memorial has appeared in Moscow to the 40 Ukrainians killed in the Russian missile strike on Dnipro, with a framed photo of the demolished apartment block placed beside a monument to Ukrainian poet Lesya Ukrainka. Russian TV has been largely silent about the tragedy. pic.twitter.com/ukwilL7YwB