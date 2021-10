Florin Cîțu a fost întrebat la TVR 1 dacă, în contextul creșterii numărului cazurilor de COVID-19, nu s-ar pune problema sau nu s-a discutat, la un moment dat, despre instituirea stării de urgenţă.

„În acest moment nu s-a discutat aşa ceva. Păi, vă daţi seama că sunt oameni care sunt vaccinaţi şi sunt deja aproape 6 milioane de persoane care sunt vaccinate, pare bizar pentru aceste persoane să fie într-o stare de urgenţă, când sunt foarte multe persoane care nu au dorit să se vaccineze şi atunci nu poţi să îi pedepseşti pe unii pentru că unii chiar nu au dorit să se vaccineze”, a spus Florin Cîțu.

„Adică nu putem să spunem că nu am avut vaccin. Am avut vaccin în România, avem vaccin, am fost prima ţară din Uniunea Europeană care a avut… a permis vaccinarea cu buletinul oriunde în România”, a declarat Florin Cîţu.

În ceea ce privește situația în care se află sistemul sanitar, Florin Cîțu a afirmat că acesta are resurse, dar a îndemnat din nou populația să se vaccineze.

„Avem resurse. Este, bineînţeles, o presiune pe sistemul sanitar şi de aceea trebuie să ne vaccinăm. Problema este că dacă ne-am vaccina sau problema noastră este sistemul sanitar care are acum o presiune pe el. Deci aici este problema noastră, dar dacă lumea s-ar vaccina, ar reduce presiunea pe sistemul sanitar”, a susţinut Florin Cîțu.

Premierul a anunțat că se va vaccina și cu a treia doză de ser. „Foarte curând, o să vă anunţ”, a precizat Florin Cîțu.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Dacian Cioloș sau Dan Barna? Noul președinte USR-PLUS va fi anunțat în această seară

Masca redevine obligatorie în toate spațiile închise sau deschise, în localitățile cu incidența peste 6

Republica Moldova și Bulgaria au intrat în zona roșie. Noua listă a țărilor cu risc epidemiologic

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Țara care SUSPENDĂ unul dintre vaccinurile anti-Covid-19 folosite de români, după moartea unei tinere de 20 de ani. Ce au descoperit medicii în urma decesului

Observatornews.ro Filmul unei crime înfiorătoare: Doi adolescenţi de 14 şi 17 ani au ucis în bătaie un om al străzii. Tatăl unuia dintre agresori: Era băiat cuminte el. Pe el îl bătea şi un copil de 3 ani

HOROSCOP Horoscop 1 octombrie 2021. Racii trebuie să evite exagerările de orice fel, ca să diminueze riscul de a ajunge la certuri

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Vezi ce concurs a organizat Salatini si ce premii a oferit!