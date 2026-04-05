Secret Service a făcut cercetări în parc și în zonele înconjurătoare, dar nu a găsit nimic suspect. Nu există informații despre răniți sau suspecți.

Donald Trump, care și-a petrecut weekendul la Casa Albă, nu a comentat deocamdată acest presupus incident.

Activitatea de la Casa Albă s-a desfășurat în mod normal, dar securitatea a fost sporită în zonă, potrivit Secret Service, care a dat asigurări că lucrează în acest caz cu poliția din Districtul Columbia și poliția Parcurilor din SUA.