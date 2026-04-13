Bursele au reacționat pozitiv la victoria covârșitoare a Partidului Tisza în alegerile de duminică, care a câștigat o majoritate de două treimi.

Potrivit Blikk, moneda a atins valori nemaiîntâlnite din februarie 2022, înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

Până luni dimineață, forintul s-a apreciat cu 1,9% față de închiderea de vineri, ajungând la 367,7 pentru un euro.

De asemenea, cursul dolar-forint a scăzut la 314,6, cel mai mic nivel din peste patru ani.

„Rezultatul alegerilor a oferit impulsul necesar pentru această performanță remarcabilă”, scriu jurnaliștii de la Blikk.

Contextul global nu părea favorabil, însă forintul a sfidat tendințele. Prețurile petrolului au crescut luni dimineață, pe fondul eșuării negocierilor dintre SUA și Iran, iar euro și dolarul a scăzut cu 0,3%, până la 1,1688.

În mod obișnuit, aprecierea dolarului afectează monedele piețelor emergente, însă victoria politică din Ungaria pare să fi contracarat acest efect negativ.

Moneda maghiară a câștigat teren și față de vecini. În raport cu zlotul polonez, forintul s-a apreciat cu 2%, atingând un maxim al ultimilor doi ani. Într-un context economic tensionat, investitorii vor urmări cu atenție dacă acest „marș al forintului” va continua sau se va tempera în săptămânile următoare.

Un forint valoreaza acum 0,0027 euro și 0,0032 dolari și 0,014 lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE