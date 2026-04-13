„Ne-am recâștigat țara”

În fața unei mulțimi impresionante adunate la Budapesta, liderul Tisza, Peter Magyar, a transmis un mesaj de victorie și mobilizare.

„Dragi prieteni, aţi făcut o minune, astăzi Ungaria a scris istorie”, a apreciat el.

Tânărul politician, necunoscut acum doi ani, a reuşit să-l învingă pe cel care i-a fost cândva șef.

„Am reușit. Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán și, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâștigat țara”, a spus Peter Magyar, conform News.

Atmosfera din capitală a fost una de sărbătoare, zeci de mii de susținători ieșind în stradă cu steaguri, artificii și scandări.

Mulțimea a cântat și a celebrat rezultatul considerat de mulți drept un moment istoric pentru democrația maghiară.

În timp ce Magyar a vorbit, mulţimea a scandat: „Nu ne este frică”.

Peter Magyar i-a cerut preşedintelui Tamás Sulyok să îi acorde mandatul de a forma guvernul cât mai curând posibil şi apoi să demisioneze.

„Îi cer preşedintelui republicii să îmi solicite fără întârziere, în calitate de lider al listei partidului câştigător, să formez un guvern şi apoi să demisionez din funcţie”, a declarat Magyar.

Majoritate constituțională pentru Tisza

Potrivit rezultatelor oficiale aproape finale, după numărarea a 98,9% din voturi, partidul Tisza a obținut peste 53% din voturi și 138 de mandate, suficient pentru o majoritate de două treimi în parlament. Asta în timp ce Fidesz are 38,26% din voturi, Mi Hazánk – 5,85% și DK 1,16%.

Această majoritate îi permite lui Magyar să inițieze modificări constituționale și reforme profunde ale instituțiilor statului.

„Cu majoritatea de două treimi care ne permite să modificăm Constituția, vom restabili sistemul de control și echilibru. Ne vom alătura Parchetului European și vom garanta funcționarea democratică a țării noastre. Nu vom mai permite niciodată nimănui să țină Ungaria liberă captivă sau să o abandoneze”, a declarat liderul Tisza.

Mesaj pro-european și pro-NATO

În discursul său, Peter Magyar a subliniat schimbarea de direcție în politica externă:

„Ungaria va fi din nou un aliat puternic în Uniunea Europeană și în NATO”.

Declarația vine după ani de tensiuni între guvernul condus de Viktor Orbán și instituțiile europene, inclusiv Ursula von der Leyen, care s-a numărat printre primii lideri internaționali ce au salutat rezultatul alegerilor.

Viktor Orban recunoaște înfrângerea

Viktor Orban a admis rezultatul votului și a declarat că acesta este „clar”, confirmând că l-a felicitat pe adversarul său. Liderul Fidesz a spus că partidul său va continua să servească țara din opoziție.

În ciuda înfrângerii, Orban a transmis un mesaj de continuitate: nu va renunța la politică și va rămâne o figură importantă pe scena publică din Ungaria.

Reacții internaționale

Victoria lui Peter Magyar a generat reacții rapide pe scena internațională.

Lideri europeni, inclusiv Emmanuel Macron, au transmis mesaje de susținere și au evidențiat importanța revenirii Ungariei pe un curs mai apropiat de valorile Uniunii Europene.

Schimbarea de putere de la Budapesta este văzută drept un moment de cotitură pentru relațiile dintre Ungaria și partenerii săi europeni, dar și pentru echilibrul politic din regiune.

Un moment istoric

Participarea ridicată la vot, apropiată de 80%, și amploarea victoriei Tisza transformă aceste alegeri din Ungaria 2026 într-un reper pentru istoria democratică a Ungariei.

„În istoria Ungariei democratice, niciodată nu au votat atât de mulți oameni și niciun partid nu a primit vreodată un mandat atât de puternic precum Tisza”, a subliniat Magyar.

Rezultatul deschide calea unei tranziții politice majore, iar toate privirile sunt acum îndreptate spre formarea noului guvern și direcția pe care o va urma Ungaria în anii următori.

