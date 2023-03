Într-o intervenție în direct la televiziunea națională, Ihnat a subliniat că este crucial ca Ucraina să primească avioane de vânătoare moderne, precum aparatele americane F-16, pentru a putea „contracara această amenințare, pentru a ne proteja orașele și satele”.

Utilizarea noilor bombe rusești ghidate a fost anunțată pentru prima dată sâmbătă, 4 martie, de către Defense Express, un post de televiziune ucrainean axat pe armată, care a afirmat că acestea au fost lansate, în urmă cu câteva săptămâni, asupra unor ținte din regiunea ucraineană nordică Cernihiv.

Bomba ghidată UPAB-1500B, prezentată pentru prima dată la o expoziție de armament din Rusia în 2019, a fost de atunci supusă unor teste complete, a fost livrată forțelor aeriene rusești și a primit primele comenzi pentru export, potrivit relatării Defense Express.

The UPAB-1500B guided bomb, first unveiled at a Russian arms expo in 2019, has since undergone full testing, been delivered to the Russian air force, and received its first orders for export.