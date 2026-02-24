Executivul a anunțat noi tăieri, care includ propunerea de a reduce la jumătate indemnizația pentru titlul științific de doctor. „În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară”, a declarat profesorul.

Cristian Preda și-a justificat gestul, afirmând că această măsură subminează valoarea educației și a eforturilor depuse de cei care și-au construit o carieră în domeniul academic.

„Guvernul s-a gândit că marea problemă a țării este sporul de 890 de lei brut la doctorat. Și mi-am dat seama că, în aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Ne așteptăm să fim sancționați încet-încet pentru doctorat. Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră. Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român”, a reacționat Cristian Preda.

Profesorul a criticat dur atitudinea statului față de cadrele didactice și cercetători, subliniind că există o toleranță față de plagiatori, chiar și în rândul membrilor guvernului.

„Dacă statul te umilește în halul ăsta, consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 de lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi. Adică sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator. Și problema nu sunt oamenii lipsiți de onestitate. Problema sunt ăștia, uite, am făcut-o cadou. Asta e situațiunea”, a punctat Preda.

Guvernul României intenționează să plafoneze indemnizația pentru titlul de doctor la 500 de lei brut pe lună începând cu anul 2026, conform unui proiect de Ordonanță de urgență publicat de Ministerul Dezvoltării.

În prezent, această indemnizație poate ajunge la maximum 950 de lei brut lunar, ceea ce înseamnă aproximativ 580 de lei net. După aplicarea măsurii, suma netă va scădea la aproximativ 293 de lei, reprezentând o reducere de aproape 47%.

Această decizie face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de austeritate propuse de Guvern, menite să reducă cheltuielile bugetare. Totuși, măsura a generat nemulțumiri în rândul cadrelor universitare și al specialiștilor care dețin titlul de doctor, considerând-o o subminare a valorii muncii lor.

Recent, și modul în care este acordată norma de hrană pentru profesori a fost schimbat: vor primi indemnizație de hrană doar angajații cu salarii nete de până la 6.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE