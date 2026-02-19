Indemnizația pentru doctorat scade la 500 de lei brut

Conform Art. LIV din proiect, „Prin excepție de la prevederile alineatului (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2026, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor/compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25.”

În prezent, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, indemnizația pentru titlul de doctor este stabilită la 50% din salariul minim brut pe țară. În practică însă, suma este plafonată de șase ani la nivelul salariului minim din 2018 (1.900 de lei brut), ceea ce înseamnă o indemnizație de aproximativ 950 de lei brut lunar.

Noua prevedere ar reduce suma la 500 de lei brut, ceea ce înseamnă aproximativ 293 de lei net, după plata contribuțiilor și a impozitului. Comparativ cu plafonul actual de 950 de lei brut, scăderea este de 450 de lei brut pe lună, adică aproape 47%. În net, diferența ajunge la circa 260-270 de lei lunar.

Reducerea se aplică imediat după intrarea în vigoare

Proiectul mai prevede, la art. LVII, că diminuarea se aplică imediat după intrarea în vigoare a actului normativ.

Textul stabilește că, începând cu acel moment, veniturile salariale lunare ale personalului care beneficiază de indemnizația pentru titlul științific de doctor „se diminuează în mod corespunzător”, fără o perioadă de tranziție.

Condițiile pentru acordarea indemnizației: desfășurarea activității în domeniul pentru care a fost obținut titlul și existența unor atribuții obiective și cuantificabile în fișa postului, au fost introduse la finalul anului 2024 prin OUG 156/2024, act normativ cunoscut drept „ordonanța trenuleț”.

Cine este afectat

Măsura îi vizează pe angajații din sectorul public care dețin titlul de doctor: cadre didactice, personal universitar, cercetători și funcționari publici, în măsura în care își desfășoară activitatea în domeniul în care au obținut titlul și au atribuții prevăzute explicit în fișa postului.

În nota de fundamentare a proiectului nu este prezentată o analiză dedicată acestei măsuri. Documentul nu indică numărul beneficiarilor și nici ce economii ar aduce reducerea acestei indemnizații.

Guvernul nu a făcut până în acest moment declarații publice separate privind modificarea cuantumului indemnizației pentru titlul de doctor.

Ilie Bolojan a subliniat recent că în acest an în sistemul preuniversitar nu vor mai exista reduceri bugetare. Însă premierul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor privind construcția bugetului și contribuția învățământului universitar la reducerea cheltuielilor publice.

Recent, și modul în care este acordată norma de hrană pentru profesori a fost schimbat: vor primi indemnizație de hrană doar angajații cu salarii nete de până la 6.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE